संगम एक्सप्रेस के AC कोच में बीकेयू कार्यकर्ता ने कर दिया बड़ा कांड! वीडियो वायरल, जाने क्या है पूरा मामला

हापुड़: उत्तर प्रदेश के हापुड़ रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया, जब संगम एक्सप्रेस के एसी कोच में बिना आरक्षण यात्रा कर रहे भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के कार्यकर्ताओं ने यात्रियों की सीटों पर जबरन कब्जा कर लिया। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने कोच के अंदर बीड़ी और शराब का सेवन भी शुरू कर दिया, जिससे यात्रियों में दहशत और नाराजगी फैल गई।



यात्रियों के साथ बदसलूकी का आरोप

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्रयागराज में संगम की रेती पर आयोजित भारतीय किसान यूनियन के चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए मुजफ्फरनगर, मेरठ और हापुड़ से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ट्रेन में सवार हुए थे। बिना रिजर्वेशन एसी कोच में घुसे कार्यकर्ताओं ने यात्रियों की आरक्षित सीटों पर बैठकर और लेटकर सफर शुरू कर दिया। जब यात्रियों ने इसका विरोध किया, तो उनके साथ बदसलूकी की गई।



जीआरपी से बीकेयू के कार्यकर्ताओं ने की बदसलूकी

घटना की सूचना एक महिला यात्री ने पुलिस को दी। ट्रेन के हापुड़ स्टेशन पर रुकते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF), जीआरपी और हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस और यात्रियों के सामने किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ तीखी बहस भी देखने को मिली। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी यात्री ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एसी कोच में बिना टिकट कार्यकर्ता यात्रियों की सीटों पर बैठे और लेटे हुए हैं।



एसी कोच से हटा कर स्लीपर कोच में भेजा

RPF स्टेशन प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश यादव ने बताया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी किसान यूनियन कार्यकर्ताओं को समझाकर एसी कोच से हटाया गया और स्लीपर कोच में शिफ्ट किया गया। स्थिति सामान्य होने के बाद ट्रेन को अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया।



