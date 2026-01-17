Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • भाजपा का एजेंडा सांप्रदायिक: अखिलेश यादव

भाजपा का एजेंडा सांप्रदायिक: अखिलेश यादव

Edited By Pooja Gill,Updated: 17 Jan, 2026 09:25 AM

bjp s agenda is communal akhilesh

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का एजेंडा सांप्रदायिक है। भाजपा जब अपने घोषणापत्र के वादों को पूरा नहीं...

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का एजेंडा सांप्रदायिक है। भाजपा जब अपने घोषणापत्र के वादों को पूरा नहीं कर पाती और राजनीतिक रूप से कमजोर होती है, तब वह और अधिक साम्प्रदायिक हो जाती है। भाजपा समाज को तोड़ने और नफरत की राजनीति करती है। शुक्रवार को उड़ीसा के दो दिवसीय दौरे पर भुवनेश्वर पहुंचे अखिलेश यादव शनिवार को ‘विजन इंडिया: प्लान, डेवलपमेंट, एसेन्ट' कार्यक्रम के तहत‘ होलिस्टिक हेल्थ: द की टू नियो-इंडिया' समिट में शामिल होंगे।

'जनता भाजपा की नीतियों को समझ चुकी है'
अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे देश में भाजपा की सच्चाई सामने आ रही है। जनता भाजपा की नीतियों को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगी, तब देश की जनता उसे दिल्ली की सत्ता से हटाने का काम करेगी। भाजपा असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए समाज में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पाटर्ी जोड़ने और विकास की राजनीति करती है। समाजवादी पाटर्ी विजन की राजनीति में विश्वास रखती है और चाहती है कि समाज में डिवीजन की राजनीति खत्म हो। सबको साथ लेकर चलने की राजनीति हो।

'हम उड़ीसा में पीडीए का पेड़ लगाने आए हैं'
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा अब राजनीतिक दल नहीं बल्कि प्रोफेशनल तरीके से संचालित संगठन है। भाजपा अब एजेंसियों के जरिए दूसरे दलों का डाटा चोरी कर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए उसके तरीके को समझकर उसी स्तर पर तैयारी करनी होगी। उड़ीसा दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि हम उड़ीसा में पीडीए का पेड़ लगाने आए हैं। उड़ीसा में समाजवादियों का पुराना इतिहास रहा है। नेताजी मुलायम सिंह यादव और श्रद्धेय बीजू पटनायक ने मिलकर बड़ी ताकत बनाई थी। समाजवादी पार्टी उड़ीसा में पीडीए को आगे बढ़ाएगी और संगठन को मजबूत करेगी।    
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!