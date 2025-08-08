Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 42 शिक्षकों का रोका वेतन, 86 की जा सकती है नौकरी

योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 42 शिक्षकों का रोका वेतन, 86 की जा सकती है नौकरी

Edited By Ramkesh,Updated: 08 Aug, 2025 03:48 PM

big action by yogi government 42 teachers salary stopped

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में समाज कल्याण विभाग से अनुदान प्राप्त विद्यालयों में 42 शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति के मामले में कुल 86 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मऊ के तीन...

बलिया: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में समाज कल्याण विभाग से अनुदान प्राप्त विद्यालयों में 42 शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति के मामले में कुल 86 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मऊ के तीन तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारियों, तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चार खंड शिक्षा अधिकारियों, समाज कल्याण विभाग के तीन सुपरवाइजर/ पटल सहायकों, सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के 42 शिक्षकों और 19 प्रबंधकों के साथ ही 14 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

72 नामजद के खिलाफ केस दर्ज
अधिकारियों ने बताया कि 42 आरोपी शिक्षकों का वेतन भुगतान रोक दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मऊ जिले की मऊ कोतवाली में जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा की तहरीर पर तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारियों बलदेव त्रिपाठी, जितेंद्र सिंह एवं विमला राय सहित 72 लोगों के विरुद्ध नामजद और 14 अन्य अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मंगलवार को नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।

फर्जी शिक्षकों की जा सकती है नौकरी
कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह ने शुक्रवार' को बताया कि पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। रश्मि मिश्रा ने बताया कि मऊ जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त और निजी प्रबंध तंत्र द्वारा संचालित विद्यालयों में 2014 के बाद कुल 70 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और जांच में 42 शिक्षकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़े का पता चला। उन्होंने बताया कि अन्य नियुक्तियों की जांच अभी जारी है। मिश्रा के मुताबिक, 42 शिक्षकों का वेतन भुगतान रोक दिया गया है और फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!