भिदौनी का डिजिटल बेटा बबलू बघेल, ‘AI Village Bhidauni’ से बदलेगा गांव का भविष्य

Edited By Purnima Singh,Updated: 10 Mar, 2026 06:40 PM

Mathura News : मथुरा जनपद के छोटे से गांव भिदौनी से निकलकर डिजिटल और सामाजिक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाले युवा उद्यमी बबलू बघेल आज ग्रामीण समाज में एक नई सोच के साथ उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 मार्च को उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके कार्यों और ग्रामीण विकास के लिए उनकी सोच पर चर्चा करना प्रासंगिक है।

बबलू बघेल एक डिजिटल उद्यमी, कंटेंट रणनीतिकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे Filmiline Media Entertainment के संस्थापक हैं, जो डिजिटल मीडिया और फिल्म जगत से जुड़े कलाकारों और तकनीशियनों को एक मंच देने का कार्य कर रहा है। डिजिटल क्षेत्र में सक्रिय रहने के साथ-साथ बबलू बघेल अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक जागरूकता और जनसेवा के कार्यों में भी लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

ग्रामीणों के लिए डिजिटल सेवाओं का भरोसेमंद केंद्र
सुरीर कलां में संचालित धनगर जन सेवा केन्द्र के माध्यम से बबलू बघेल ग्रामीण जनता को कई महत्वपूर्ण डिजिटल और सरकारी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इस केंद्र के माध्यम से आधार प्रिंट, पैन कार्ड सेवाएं, आयुष्मान कार्ड, बैंकिंग सेवाएं, जीएसटी पंजीकरण और अन्य ऑनलाइन सुविधाएं ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही हैं।

क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस केंद्र की कार्यशैली सरल, पारदर्शी और सहयोगात्मक है। यही कारण है कि हाल के समय में Google Reviews पर इस केंद्र को लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और लोगों का विश्वास इस पर बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार यह केंद्र केवल सेवाएं देने का स्थान नहीं बल्कि ग्रामीण समस्याओं के समाधान का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है।

सोशल मीडिया पर ग्रामीण मुद्दों की आवाज
आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया जन संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। बबलू बघेल भी इस मंच का उपयोग ग्रामीण मुद्दों को सामने लाने के लिए करते हैं। फेसबुक पर उनके फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं ट्विटर (X) पर वे क्षेत्रीय और ग्रामीण समस्याओं को उठाकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं।

उनकी पोस्टों में गांव की बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, स्वच्छता और भूमि से जुड़े मुद्दे प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया को उन्होंने केवल प्रचार का माध्यम नहीं बल्कि जनहित और जनसंवाद के एक सशक्त मंच के रूप में उपयोग किया है।

“AI Village Bhidauni” की परिकल्पना
अपने जन्मदिन के अवसर पर बबलू बघेल ने गांव के भविष्य को लेकर एक नई सोच “AI Village Bhidauni” प्रस्तुत की है। उनका मानना है कि आने वाले समय में गांवों को भी तकनीक और डिजिटल नवाचार से जोड़ना जरूरी है। इस पहल के अंतर्गत डिजिटल शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी, तकनीक आधारित पारदर्शिता और युवाओं को डिजिटल अवसरों से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

बबलू बघेल का कहना है, “भिदौनी केवल एक गांव नहीं बल्कि हमारी पहचान और विरासत है। अगर गांव मजबूत होगा तो समाज और देश भी मजबूत होंगे। हमारा लक्ष्य है कि भिदौनी तकनीक और जागरूकता के माध्यम से एक आदर्श गांव के रूप में स्थापित हो।”

ग्रामीण विकास के लिए नई सोच
बबलू बघेल का मानना है कि गांव के विकास की शुरुआत उसकी मूलभूत सुविधाओं से होती है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा जैसे विषयों पर वे लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं। वे ग्रामीण युवाओं को भी प्रेरित करते हैं कि वे आधुनिक तकनीक और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए गांव की प्रगति में योगदान दें।

आज जब भारत डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, तब बबलू बघेल जैसे युवा यह संदेश दे रहे हैं कि तकनीक, जनसेवा और स्थानीय नेतृत्व मिलकर गांवों के भविष्य को नई दिशा दे सकते हैं। अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रस्तुत किया गया “AI Village Bhidauni” का विज़न यह दर्शाता है कि आने वाले समय में ग्रामीण भारत में तकनीक आधारित विकास की संभावनाएं और भी मजबूत हो सकती हैं।

