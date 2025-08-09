अनुज चौधरी को योगी सरकार ने दिया प्रमोशन, CO से बन गए ASP, खेल कोटे से एएसपी के पद तक पहुंचने वाले पहले अफसर

संभल: उत्तर प्रदेश के चर्चित पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी को सरकार ने प्रमोशन दे दिया है। अनुज चौधरी अब CO से एडिशनल एसपी (ASP) बन गए हैं। शुक्रवार की रात को उनकी प्रमोशन संबंधी नोटिफिकेशन...

संभल: उत्तर प्रदेश के चर्चित पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी को सरकार ने प्रमोशन दे दिया है। अनुज चौधरी अब CO से एडिशनल एसपी (ASP) बन गए हैं। शुक्रवार की रात को उनकी प्रमोशन संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विभागीय प्रोन्नति समिति (DPC) की बैठक में उनका नाम शामिल किया गया था।

खेल कोटे से एएसपी के पद तक पहुंचने वाले पहले अफसर

बता दें कि 2012 बैच के पीपीएस अधिकारी अनुज चौधरी खेल कोटे से पुलिस सेवा में आए और अब इस कोटे से एडिशनल एसपी बनने वाले पहले अफसर बन गए है। 2 अगस्त को हुई DPC बैठक में यह फैसला लिया गया। अनुज चौधरी ने कुश्ती में भारत का नाम भी रोशन किया है। अनुज चौधरी 2012 बैच के इकलौते ऐसे अफसर हैं, जो प्रमोशन के लिए योग्य पाए गए हैं। अब उन्हें प्रमोशन दे दिया गया है और सीओ से ASP बना दिया गया है।

अनुज चौधरी थे प्रमोशन के लिए अकेले उम्मीदवार

जानकारी के मुताबिक, सीओ से एडिशनल एसपी बनने के लिए 12 साल की सेवा जरूरी होती है। इस बैच में केवल अनुज चौधरी ने यह सेवा अवधि पूरी की है। दरअसल, 2012 बैच का चयन 2014 में हुआ था, लेकिन अनुज को खेल कोटे के तहत पहले नियुक्ति मिल गई थी। इसी आधार पर उन्होंने सीनियरिटी की मांग की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। DPC की बैठक में 2007 से 2010 तक के 29 डिप्टी एसपी के नामों पर विचार किया गया। इनमें से 11 अफसर अयोग्य पाए गए। बाकी अफसरों में से कोई भी अनुज जितनी सेवा पूरी नहीं कर पाया था। इसलिए, अनुज चौधरी प्रमोशन के लिए अकेले उम्मीदवार थे।

