प्रेमिका संग नैनीताल घूमने गए इंजीनियर को पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ा, किया हाई वोल्टेज ड्रामा फिर…

शादीशुदा इंसान के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर (अवैध संबंध) एक बड़ी मुसीबत बन जाता है, ऐसा ही एक ताजा मामला नैनीताल से सामने आया है। यहां पर गाजियाबाद से अपनी प्रेमिका के साथ घूमने आए एक युवक को उसकी पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। घटना शहर के...

गाजियाबद: शादीशुदा इंसान के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर (अवैध संबंध) एक बड़ी मुसीबत बन जाता है, ऐसा ही एक ताजा मामला नैनीताल से सामने आया है। यहां पर गाजियाबाद से अपनी प्रेमिका के साथ घूमने आए एक युवक को उसकी पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। घटना शहर के व्यस्त डांट चौराहे की है। पत्नी अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंची और कार में पति को प्रेमिका के साथ देखते ही हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान प्रेमिका चुपचाप कार से उतरकर वहां से चली गई, जबकि पति और पत्नी के बीच तीखी नोकझोंक होती रही।



पुलिस ने पति पत्नी को समझाया

सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले जाकर समझाया-बुझाया। पुलिस की मध्यस्थता के बाद मामला शांत कराया गया। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।



महिला का पति संग चल रहा है विवाद

बताया जा रहा है कि युवक नोएडा की एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत है। उसकी प्रेमिका भी उसी कंपनी में उसकी सहकर्मी है और दोनों के बीच लंबे समय से नजदीकियां बताई जा रही हैं। वहीं युवक की शादी कई साल पहले हो चुकी है और दंपति का एक छह वर्षीय बेटा भी है। पति-पत्नी के बीच पिछले करीब पांच वर्षों से पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसको लेकर अदालत में मामला भी विचाराधीन है।



पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूरी बना रहा पति- महिला का आरोप

पत्नी का आरोप है कि पति पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूरी बना रहा है और प्रेम प्रसंग के चलते परिवार की अनदेखी कर रहा है। नैनीताल जैसे पर्यटन स्थल पर इस तरह का हंगामा देख स्थानीय लोग और पर्यटक भी हैरान रह गए। डांट चौराहा मॉल रोड के पास स्थित व्यस्त इलाका है, जहां कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।



जानिए घटना पर क्या बोली पुलिस

पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में, खासकर जब बच्चे जुड़े हों, आपसी समझौते को प्राथमिकता दी जाती है। यह घटना वैवाहिक रिश्तों में बढ़ती कलह और कार्यस्थल पर पनपने वाले संबंधों से उत्पन्न होने वाले विवादों की एक और मिसाल बनकर सामने आई है।