मुसलमान साथ छोड़ दे तो प्रधानी भी नहीं जीत पाएंगे अखिलेश, सपा पूरी तरह परिवारवाद की राजनीति पर टिकी है: डिप्टी CM ब्रजेश पाठक

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बागपत दौरे के दौरान विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत कार्य करती है, जबकि अन्य राजनीतिक दल परिवारवाद तक सीमित हो चुके हैं।



मुस्लिम समाज को डर दिखा कर सपा वोट लेती है

डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सपा मुस्लिम समाज को डर के जरिए वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। उन्होंने दावा किया कि अगर मुस्लिम समाज सपा का साथ छोड़ दे तो पार्टी ग्राम प्रधानी तक का चुनाव जीतने में सक्षम नहीं रहेगी। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि सपा पूरी तरह परिवारवाद की राजनीति पर टिकी हुई है।



भाजपा में सामान्य कार्यकर्ता भी संगठन में ऊपर तक पहुंच सकता है

ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा में एक सामान्य कार्यकर्ता भी संगठन में ऊपर तक पहुंच सकता है, जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियां “प्राइवेट लिमिटेड कंपनी” बनकर रह गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवार के भीतर ही सिमटा हुआ है और भविष्य में भी वही परंपरा जारी रहेगी।



भाजपा सरकार में कानून-व्यवस्था मजबूत

सपा शासनकाल पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि उस दौर में बागपत और बड़ौत क्षेत्र में अपराध, गुंडागर्दी और अवैध कब्जों का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि खुलेआम हथियारों के साथ लोग घूमते थे और प्रदेश को दंगों में झोंक दिया गया था। बेटियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि भाजपा सरकार में कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब सुरक्षा और विकास का माहौल है।