युवक ने अपने जीजा को पीट-पीटकर मार डाला, बहन को कर दिया विधवा; एक साल से करना चाहता था हत्या

बहराइच: उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के रुपईडीहा थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी बहन के प्रेम विवाह से नाराज होकर अपने ही जीजा की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बनकुरी गांव निवासी शादाब (20) शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे नमाज अदा करने के बाद खेत से घर लौट रहा था। इसी दौरान उसकी पत्नी यासमीन का भाई हसीब पहले से रास्ते में घात लगाए बैठा था। शादाब के पास पहुंचते ही हसीब ने उस पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

पीट-पीटकर जान से ही मार दिया

मारपीट की आवाज सुनकर आसपास खेतों में खेल रहे बच्चों ने शोर मचाया और गांव में सूचना दी। परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। लहूलुहान हालत में शादाब को पहले बाबागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर नानपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी पहुंप सिंह और रुपईडीहा थाना प्रभारी निरीक्षक रमेश सिंह रावत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की।

बहन की शादी से था नाराज

क्षेत्राधिकारी ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्टमॉटर्म के लिए भेज दिया गया है तथा फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। परिजनों ने बताया कि शादाब का गांव के हबीब की बेटी यासमीन से प्रेम संबंध था। करीब एक साल पहले परिवारों की नाराजगी के बावजूद दोनों की शादी करा दी गई थी और बाद में रिश्ते को दोनों परिवारों ने स्वीकार भी कर लिया था।

बहन की भाई को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग

हालांकि यासमीन का भाई हसीब इस शादी से खुश नहीं था और वह निकाह में भी शामिल नहीं हुआ था। मृतक के पिता मुनव्वर ने बताया कि शादाब शुक्रवार को नौकरी के सिलसिले में मुंबई जाने वाला था। वहीं मृतक की पत्नी यासमीन ने आरोप लगाया कि उसके भाई ने ही शादी से नाराज होकर उसके पति की हत्या की है। उसने पुलिस से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है।