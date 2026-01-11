Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • संत प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में लगी भीषण आग; देखते ही मदद के लिए दौड़े लोग, लेकिन...

संत प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में लगी भीषण आग; देखते ही मदद के लिए दौड़े लोग, लेकिन...

Edited By Pooja Gill,Updated: 11 Jan, 2026 11:47 AM

a massive fire broke out in saint premanand maharaj s flat

Sant Premanand Maharaj: वृंदावन के छटीकरा मार्ग पर स्थित श्रीकृष्ण शरणम् सोसाइटी में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब संत प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट नंबर...

Sant Premanand Maharaj: वृंदावन के छटीकरा मार्ग पर स्थित श्रीकृष्ण शरणम् सोसाइटी में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब संत प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट नंबर 212 में अचानक आग लग गई। आग लगने का शुरुआती कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगते ही फ्लैट से धुआं और लपटें उठने लगीं, जिसे देखकर आसपास के लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे। 

सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम पहुंची 
सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। राहत की बात यह रही कि संत प्रेमानंद महाराज पिछले करीब एक महीने से श्री राधाहित कैलिकुंज में रह रहे हैं, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।

सेवादारों के व्यवहार को लेकर हुआ विवाद
हालांकि, इस घटना के दौरान संत के सेवादारों के व्यवहार को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार, सेवादारों ने घटना की वीडियो बना रहे स्थानीय लोगों और कवरेज कर रहे पत्रकारों को जबरन रोकने की कोशिश की। आरोप है कि कुछ लोगों के मोबाइल फोन भी छीन लिए गए और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से भी अभद्रता की गई। सेवादारों के इस व्यवहार से स्थानीय ब्रजवासियों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि संकट के समय जब लोग मदद के लिए पहुंचे थे, तब सेवादारों को संयम और सहयोग दिखाना चाहिए था। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से सेवादारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!