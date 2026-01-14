Main Menu

  • माघ मेले में आग का तांडव! संगम क्षेत्र में कई कैंप जलकर राख, कल्पवासी भागे.... दमकल कर्मियों ने बमुश्किल पाया काबू, कोई जनहानि नहीं

Edited By Purnima Singh,Updated: 14 Jan, 2026 12:45 PM

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किए जा रहे माघ मेला में मंगलवार शाम एक शिविर में ‘शार्ट सर्किट' के कारण आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए दमकलकर्मियों ने समय रहते आग...

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किए जा रहे माघ मेला में मंगलवार शाम एक शिविर में ‘शार्ट सर्किट' के कारण आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए दमकलकर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। माघ मेला के सेक्टर पांच स्थित दमकल केंद्र के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार शाम मेला क्षेत्र अंतर्गत थाना झूंसी, सेक्टर पांच में श्री राम नाम एवं मानव प्रचार संघ के परिसर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। 

उन्होंने बताया कि घटना की सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल के निकट ड्यूटी पर तैनात दो-पहिया दमकल वाहन तत्काल मौके पर पहुंचा और इसके बाद महज दो मिनट में दमकल की कुल छह गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने का कार्य शुरू किया। अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। इस घटना में दो तंबू जलने की सूचना है और किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। 

यह भी पढ़ें : संभल हिंसा मामले में बड़ा एक्शन, Anuj Chaudhary और SHO पर होगी FIR! 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोर्ट का सख्त आदेश 

Sambhal News : संभल जिले के चंदौसी स्थित एक अदालत ने संभल हिंसा मामले में तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनुज चौधरी, तत्कालीन कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर तथा 12 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। हालांकि, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रशासन इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगा। यह आदेश मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) विभांशु सुधीर ने नौ जनवरी को हिंसा में घायल हुए एक व्यक्ति के पिता द्वारा दायर उस याचिका पर पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके बेटे को पुलिस ने गोली मारी थी ...... पढ़ें पूरी खबर ..... 
 

