‘आप चलाइए मधुशाला, हम चलायेंगे पीडीए पाठशाला...' विधानसभा परिसर में सपा विधायकों ने की नारेबाजी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानमंडल में सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायकों ने विधानसभा परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सपा विधायक संग्राम यादव, आरके वर्मा, फहीम, जय प्रकाश अंचल, नफीस अहमद समेत पार्टी के अन्य विधायक और विधान परिषद सदस्य विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ ‘आप चलाइए मधुशाला, हम चलायेंगे पीडीए पाठशाला' जैसे नारे लगाए।

सपा सदन में उठाएंगी ये मुद्दे

सपा सदस्य हाथ में बैनर, पोस्टर और प्लेकार्ड लिये हुये थे, जिसमें सरकार विरोधी नारे लिखे हुये थे। आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र में सपा स्कूलों के विलय, बाढ़ और बिजली विभाग के निजीकरण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी, वहीं सत्ता पक्ष ‘विजन डॉक्यूमेंट-2047' का मसौदा पेश करेगा।

‘विजन डॉक्यूमेंट' पर विस्तृत चर्चा होगी: योगी

इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री एवं सदन के नेता योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा होना जरूरी है क्योंकि जनता की भावनाओं को जनप्रतिनिधि ही सबसे अच्छे तरीके से सदन में रख सकते हैं। उन्होंने अपेक्षा की कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में देश का नेतृत्व करेगा और 2047 के ‘विकसित भारत' के लक्ष्य में योगदान देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहली विधानसभा होगी जो ‘विजन डॉक्यूमेंट' पर विस्तृत चर्चा करेगी। इसमें प्रदेश के समग्र विकास के लिए सभी दलों के सुझाव शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य का साझा खाका होगा।

