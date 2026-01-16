‘जिसे हटना होता है वह खुद हट जाता है’, चुनाव लड़ने के सवाल पर विनय कटियार की चुटकी

राम मंदिर आंदोलन के दौर से हिंदुत्व की राजनीति में पहचान बनाने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार बाराबंकी पहुंचे। वह यहां अपने एक करीबी मित्र के निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में...

बाराबंकी: राम मंदिर आंदोलन के दौर से हिंदुत्व की राजनीति में पहचान बनाने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार बाराबंकी पहुंचे। वह यहां अपने एक करीबी मित्र के निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में अयोध्या और बाराबंकी लोकसभा चुनाव, भाजपा प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के PDA फॉर्मूले को लेकर बेबाक और तल्ख टिप्पणियां कीं।



अयोध्या की सीट कभी हारी नहीं

लोकसभा चुनाव में अयोध्या और उससे सटे बाराबंकी सीट पर भाजपा की हार को लेकर पूछे गए सवाल पर विनय कटियार ने कहा कि अयोध्या की सीट कभी हारी नहीं है। उन्होंने कहा, “सीट वही रहती है, लोग बदलते रहते हैं। प्रत्याशी बदलते रहते हैं।” मौजूदा प्रत्याशी वेद गुप्ता को लेकर उन्होंने कहा कि वे अच्छे व्यक्ति हैं और आगे देखना होगा कि वह कितना बेहतर काम करते हैं। कटियार ने स्पष्ट किया कि उनके हिसाब से प्रत्याशी में कोई कमी नहीं है।



हम किसी को हटाते नहीं हैं, जिसे हटना होता है, वह खुद-ब-खुद हट जाता है

जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या वह खुद चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रत्याशी को हटवाएंगे, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, “हम किसी को हटाते नहीं हैं, जिसे हटना होता है, वह खुद-ब-खुद हट जाता है।” उनके इस बयान को राजनीतिक गलियारों में हल्के-फुल्के कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है।



सपा के PDA फॉर्मूले पर विनय कटियार ने बोला हमला

समाजवादी पार्टी के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले पर विनय कटियार ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि सपा अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही। उन्होंने कहा कि जब तक समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव थे, तब तक पार्टी में मजबूती थी। अखिलेश यादव को अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जबकि वह प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।



चाचा शिवपाल यादव को भी पार्टी में जिम्मेदारी देनी चाहिए

कटियार ने यह भी कहा कि उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह दी थी कि अपने चाचा शिवपाल यादव को भी पार्टी में जिम्मेदारी देनी चाहिए। PDA फॉर्मूले पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, “हम PDA नहीं जानते, हम तो सीधी लड़ाई लड़ना जानते हैं।” उनके इस बयान को भाजपा की पारंपरिक राजनीति और सपा की नई सामाजिक रणनीति के बीच सीधी टक्कर के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

