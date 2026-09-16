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बिजनेस वीजा की आड़ में ड्रग्स का कारोबार: Greater Noida से 2 नाइजीरियाई गिरफ्तार, 50 लाख का माल बरामद

Edited By Anil Kapoor,Updated: 16 Sep, 2026 10:54 AM

two nigerian nationals arrested after arriving in india on business visas

ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर थाना पुलिस ने कारोबारी वीजा पर भारत आए नाइजीरिया के 2 नागरिकों को गिरफ्तार कर उनके पास से कथित तौर पर मादक पदार्थ बरामद किए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल जोन) शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों की...

Noida News: ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर थाना पुलिस ने कारोबारी वीजा पर भारत आए नाइजीरिया के 2 नागरिकों को गिरफ्तार कर उनके पास से कथित तौर पर मादक पदार्थ बरामद किए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल जोन) शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान पीटर (47) और माइकल (56) के रूप में हुई जिन्हें पैरामाउंट सोसायटी स्थित एक टावर के स्टूडियो अपार्टमेंट से मंगलवार रात गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से 600 ग्राम मेथामफेटामीन बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने उनके पास से 1.19 लाख रुपए, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 2 पासपोर्ट, 2 मोबाइल फोन और 2 बैग भी बरामद किए हैं।

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सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे और वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अलग-अलग इलाकों में लगातार अपना ठिकाना बदलते रहते थे और वहीं से मादक पदार्थों की तस्करी करते थे। उन्होंने कहा कि पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी मुख्य रूप से अफ्रीकी मूल के लोगों तथा दिल्ली-एनसीआर के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को मादक पदार्थ पहुंचाते थे। इसके लिए सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन संपर्क किया जाता था। सिंह ने बताया कि पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी कितने समय से इस गतिविधि में शामिल थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए जाने से पहले आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन और उनके सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिए थे।

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