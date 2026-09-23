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पत्नी, 2 पुजारियों और बेटे की ली जा/न... फिर बेटी पर तानी रिवॉल्वर, 6 राउंड फायरिंग के बीच पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर

Edited By Anil Kapoor,Updated: 23 Sep, 2026 06:59 AM

azamgarh news police gun down deranged man in azamgarh encounter

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 4 लोगों की हत्या कर अपने ही मासूम बच्चों को बंधक बनाने वाले सनकी कातिल का खूनी अंत हो गया है। करीब 8 घंटे तक चले हाई-वोल्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आरोपी अरविंद सिंह को एनकाउंटर में....

Azamgarh News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 4 लोगों की हत्या कर अपने ही मासूम बच्चों को बंधक बनाने वाले सनकी कातिल का खूनी अंत हो गया है। करीब 8 घंटे तक चले हाई-वोल्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आरोपी अरविंद सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, वाराणसी जोन के एडीजी नवीन अरोड़ा ने पूरे घटनाक्रम का ब्योरा देते हुए बताया कि पुलिस टीम करीब 7 घंटे तक लगातार आरोपी को समझाने और बच्चों को सही-सलामत छोड़ने की अपील करती रही। लेकिन सिरफिरा अरविंद सिंह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था और लगातार सुबह तक इंतजार करने की जिद्द पर अड़ा रहा। पुलिस अभी उसे मनाने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक घर के भीतर से गोली चलने की जोरदार आवाज आई। सनकी अरविंद ने अपने ही 10 साल के मासूम बेटे को गोली मार दी थी।

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बताया जा रहा है कि मासूम को गोली लगते ही पुलिस ने बिना एक पल गंवाए एक्शन लिया। बाकी बच्चों की जान बचाने के लिए पुलिस टीम ने स्टेन ग्रेनेड और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करते हुए सीधे घर के भीतर धावा बोल दिया। पुलिस को अंदर दाखिल होते देख अरविंद ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ 6 राउंड गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। पुलिस की तरफ से हुई जवाबी कार्रवाई में आरोपी अरविंद सिंह को गोलियां लगीं और वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।

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खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले अरविंद सिंह ने एनकाउंटर से पहले अपनी पत्नी, घर आए 2 पुजारियों और अपने एक बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने घर के बाकी मासूम बच्चों को बंधक बना लिया। जब छोटा बेटा उसके हाथ से छूटकर गिर गया, तो उसने अपनी बेटी की कनपटी पर बंदूक तान दी थी।

एडीजी नवीन अरोड़ा के मुताबिक, पुलिस की तुरंत कार्रवाई और सूझबूझ से तीनों मासूम बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। गोली से घायल बेटे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि लंबे समय तक बंधक रहने के कारण बाकी बच्चे भी खौफ, डिहाइड्रेशन और भूख-प्यास से ढाल थे, जिनका इलाज जारी है।

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