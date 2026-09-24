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'पकड़े जाओ तो बीवी का नाम ले लेना'... विनीत मनोचा म/र्डर केस में बड़ा मोड़, सुपारी किलर ने खोला कलयुगी बेटे का राज

Edited By Anil Kapoor,Updated: 24 Sep, 2026 11:36 AM

son subrat manocha arrested in the kanpur medicine trader case

दवा व्यापारी विनीत मनोचा की हत्या के मामले में उनके बेटे सुब्रत मनोचा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि सुब्रत को आज अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। लाल ने कहा कि यह...

Kanpur News: दवा व्यापारी विनीत मनोचा की हत्या के मामले में उनके बेटे सुब्रत मनोचा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि सुब्रत को आज अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। लाल ने कहा कि यह गिरफ्तारी तब की गई जब पुलिस ने कथित तौर पर सुपारी लेकर हत्या करने वाले विशाल गौतम का सामना सुब्रत से कराया। यह आमना-सामना विशाल, उसके साथी राजकिशोर और सुब्रत की पत्नी शालू की 24 घंटे की पुलिस हिरासत के दौरान कराया गया।

पुलिस आयुक्त के अनुसार, विशाल ने जांच से जुड़े अधिकारियों को बताया कि सुब्रत ने उसे अपने पिता की हत्या करने के लिए कहा था और कथित तौर पर 6 लाख रुपए देने का वादा किया था। विशाल का यह दावा भी है कि सुब्रत ने पकड़े जाने पर शालू का नाम लेने को कहा था। उन्होंने कहा कि विशाल के दावों के मद्देनजर पुलिस सभी रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का सत्यापन कर रही है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि सुब्रत ने हत्या का जुर्म नहीं कबूला है।

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पुलिस जांच में यह भी पाया गया कि विशाल ने हत्या से कुछ ही दिन पहले नया सिम लिया था और उस नंबर से पहली कॉल सुब्रत को की थी। पुलिस ने बुधवार रात सुब्रत, शालू और विशाल से कई दौर में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि आमना-सामना कराए जाने पर शालू ने पुलिस से कहा कि सुब्रत को बचाने के लिए उसे फंसाया जा रहा है। 5 सितंबर को विनीत (60) की उनके कल्याणपुर स्थित रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी।

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