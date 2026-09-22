'पापा और दादा ने मम्मी-नानी को मारा...' एटा में आधी रात दोहरी ह/त्या, बच्चों की गवाही से खुला राज

एटा जिले के अवागढ़ कस्बे में सोमवार देर रात एक व्यक्ति ने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी पत्नी और सास की कथित रूप से हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। उसने बताया कि अवागढ़ कस्बे के...

Etah News: एटा जिले के अवागढ़ कस्बे में सोमवार देर रात एक व्यक्ति ने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी पत्नी और सास की कथित रूप से हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। उसने बताया कि अवागढ़ कस्बे के यादव नगर मोहल्ले में रहने वाली कमला देवी (65) और उनकी बेटी प्रियंका (35) की सोमवार देर रात करीब 12 बजे किसी नुकीली एवं भारी वस्तु से प्रहार कर हत्या कर दी गई।

अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पाण्डेय ने बताया कि प्रियंका का अपने पति रुकुम पाल से विवाद था जिसके कारण वह अपने 3 बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। उन्होंने बताया कि पुलिस को सोमवार रात करीब साढ़े 12 बजे प्रियंका और उनकी मां कमला देवी की हत्या की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद प्रियंका के बच्चों ने पुलिस को बताया कि उनकी मां और नानी की हत्या उनके पिता और दादा ने की। पाण्डेय ने बताया कि बच्चों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

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पुलिस के मुताबिक, घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. इलामारन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और टीम गठित कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। उसने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जलेसर सर्किल के सभी थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में फॉरेंसिक टीम और श्वान दस्ते की मदद ली गई। उसने बताया कि पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है।