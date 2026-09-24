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  • बहन को नशा, 3 लाख का कैश और गहने... फिर रेलवे क्रॉसिंग के पास मिली युवती की नग्न ला/श

बहन को नशा, 3 लाख का कैश और गहने... फिर रेलवे क्रॉसिंग के पास मिली युवती की नग्न ला/श

Edited By Anil Kapoor,Updated: 24 Sep, 2026 08:49 AM

kasganj news drugs for the sister 3 lakh in cash and jewelry and then

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में घर से लापता हुई 23 वर्षीय एक युवती का शव सुबह रेलवे क्रॉसिंग के पास एक ढांचे की छत से बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि महिला की गला रेतकर हत्या की गई है। पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान अशोक नगर निवासी नेहा के रूप में हुई...

Kasganj News: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में घर से लापता हुई 23 वर्षीय एक युवती का शव सुबह रेलवे क्रॉसिंग के पास एक ढांचे की छत से बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि महिला की गला रेतकर हत्या की गई है। पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान अशोक नगर निवासी नेहा के रूप में हुई है। वह 6 भाई-बहनों में सबसे छोटी थी और मंगलवार देर रात से लापता थी।

पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि महिला के परिवार ने आरोप लगाया है कि नेहा अपनी बड़ी बहन निशा को नशीला पदार्थ खिलाकर घर से चली गई थी और करीब 3 लाख रुपए नकद तथा आभूषण भी ले गई थी। अधिकारी ने बताया कि फतेह सिंह रेलवे क्रॉसिंग के पास से महिला का शव बरामद हुआ। शव पर कपड़े नहीं थे और गर्दन पर धारदार हथियार से किए गए हमले के कई निशान मिले हैं।

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उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांचकर्ता महिला के मोबाइल फोन और उसके संपर्कों की भी जांच कर रहे हैं। साथ ही, गायब नकदी और आभूषणों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।

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