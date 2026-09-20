'5 लाख लाओ वरना... दहेज के लिए गर्भवती पत्नी पर ढाया जुल्म, 2 मासूम जिंदगियां पेट में ही खत्म

भदोही में दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर नवविवाहिता से कथित तौर पर मारपीट करने तथा इस कारण एक साल के भीतर 2 बार उसका गर्भपात होने के मामले में उसके पति समेत ससुराल के 8 सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। शहर...

Bhadohi News: भदोही में दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर नवविवाहिता से कथित तौर पर मारपीट करने तथा इस कारण एक साल के भीतर 2 बार उसका गर्भपात होने के मामले में उसके पति समेत ससुराल के 8 सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। शहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार राय ने बताया कि औराई थाना क्षेत्र के घोसिया निवासी बरखा गुप्ता (20) की शिकायत पर उसके पति शनि गुप्ता समेत 8 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं में शनिवार को मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस के अनुसार, बरखा की शादी जुलाई 2024 में मर्यादपट्टी निवासी शनि गुप्ता (27) से हुई थी। शिकायत में आरोप है कि शादी के बाद ससुराल वालों ने कम दहेज का ताना देते हुए 5 लाख रुपए और सोने की चेन की मांग की तथा मांग पूरी न होने पर बरखा को प्रताड़ित किया। शिकायत के मुताबिक, पहली बार 3 महीने की गर्भवती होने पर बरखा के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, जिसके बाद गर्भ में बच्चे की मौत हो गई। इसके करीब 6 महीने बाद वह दोबारा गर्भवती हुई और जनवरी 2025 में 4 महीने की गर्भावस्था के दौरान कथित तौर पर फिर मारपीट की गई, जिससे गर्भ में बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद उसे मायके भेज दिया गया।

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पुलिस ने बताया कि जून 2026 में ससुराल पक्ष के लोग बरखा के मायके पहुंचे और दहेज की मांग दोहराई। मांग पूरी न होने पर कथित तौर पर उसे साथ ले जाने से इनकार करते हुए धमकी दी। पुलिस के अनुसार, बरखा ने 6 जुलाई 2026 को अदालत में याचिका दाखिल की थी। अदालत के आदेश पर शनिवार को उसके ससुर, जेठ-जेठानी और देवर समेत 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।