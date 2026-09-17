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सावधान! बॉडी बनाने के चक्कर में कहीं नकली स्टेरॉयड तो नहीं ले रहे? Delhi-NCR में लाखों के रैकेट का खुलासा

Edited By Anil Kapoor,Updated: 17 Sep, 2026 08:34 AM

gang selling fake steroids supplements worth 50 lakh busted in ghaziabad

रातों-रात मस्कुलर बॉडी बनाने की चाहत रखने वाले युवाओं की जिंदगी से दिल्ली-एनसीआर में किस कदर खिलवाड़ हो रहा है, इसकी एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। गाजियाबाद की शालीमार गार्डन पुलिस और स्वाट/सर्विलांस टीम ने एक ऐसे शातिर गिरोह को दबोचा है, जो बेहद...

Ghaziabad News: रातों-रात मस्कुलर बॉडी बनाने की चाहत रखने वाले युवाओं की जिंदगी से दिल्ली-एनसीआर में किस कदर खिलवाड़ हो रहा है, इसकी एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। गाजियाबाद की शालीमार गार्डन पुलिस और स्वाट/सर्विलांस टीम ने एक ऐसे शातिर गिरोह को दबोचा है, जो बेहद खतरनाक स्टेरॉयड, पेप्टाइड्स और नकली सप्लीमेंट्स पर विदेशी कंपनियों के फर्जी लेबल लगाकर मार्केट में खपा रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर करीब 50 लाख रुपए की सामग्री बरामद की है और गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, वे जिम जाने वाले हर युवा और उनके परिजनों के लिए आंखें खोलने वाली हैं। गिरोह के सदस्य दिल्ली के रहने वाले मोहित और आदिल नाम के 2 संदिग्धों से कच्चा माल, खाली शीशियां, मोनो कार्टन और फर्जी प्रिंटेड लेबल हासिल करते थे। इसके बाद गाजियाबाद के विजयनगर स्थित दुकानों और गोदाम में इस कच्चे माल की पैकिंग की जाती थी और उसे असली उत्पाद का रूप दिया जाता था। वहीं साधारण दवाओं और पाउडर पर अलग-अलग देशों की नामी कंपनियों के मोनोग्राम और होलोग्राम चिपकाकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा जाता था।

15 सितंबर को मुखबिर की पक्की सूचना पर पुलिस ने ओल्ड सीमापुरी (दिल्ली) निवासी दिलीप पांडेय (39) और वीरभान उर्फ रवि (34) के साथ विजयनगर के रोहित वक्शी उर्फ लड्डू (35), हन्नी कुलश्रेष्ठ (30) और आर्यन (24) को गिरफ्तार किया। पूछताछ में रोहित ने अपने मामा ललित शर्मा उर्फ लल्ली का नाम उजागर किया है, जो इस पूरे कारोबार में मुख्य पार्टनर बताया जा रहा है। गिरोह में हन्नी पूरे काम का मैनेजमेंट देखता था, जबकि आर्यन अकाउंट्स और गोदाम की जिम्मेदारी संभालता था।

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पुलिस जब गोदाम के भीतर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। मौके से भारी मात्रा में संदिग्ध दवाएं और प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए:-
- हार्मोन और स्टेरॉयड इंजेक्शन: Trenbolone, Winstrol, Sustanon, Deca, Test E-250, Masteron और Pragma जैसे खतरनाक कंपाउंड।
- पेप्टाइड्स और टैबलेट्स: Dianabol, Anadrol, Clian, Testolone RAD, पेप्टाइड किट और बिना लेबल वाली संदिग्ध लाल गोलियों से भरी 508 डिब्बियां।
- सप्लीमेंट ब्रांड्स: Myodrol, Bulkzilla, GHRP-6, Musclemass Gainer, MK-677, IGF-1 और HGH X2 की फर्जी पैकिंग।
- पैकिंग मटेरियल: भारी संख्या में खाली शीशियां, मोनो कार्टन और नामी कंपनियों के फर्जी होलोग्राम।

डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि बिना किसी चिकित्सकीय सलाह या विशेषज्ञ की देखरेख के स्टेरॉयड, हार्मोन या नकली सप्लीमेंट लेना सीधे सेहत को गंभीर खतरे में डालना है। शॉर्टकट के चक्कर में युवा जो इंजेक्शन और गोलियां ले रहे हैं, वे शरीर के कुदरती संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ सकते हैं। बरामद सामग्री की लैब जांच कराई जा रही है ताकि इसकी असली संरचना का पता चल सके।

पुलिस ने शालीमार गार्डन थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। अब पुलिस की जांच मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। पहला गिरोह के फरार सदस्यों (मोहित, आदिल और ललित शर्मा) की धरपकड़। दूसरा दिल्ली-एनसीआर के कौन-कौन से जिम संचालक, ट्रेनर या सप्लायर इस फर्जीवाड़े में शामिल थे। तीसरा अब तक किन-किन दुकानों और ग्राहकों तक यह नकली सामान पहुंचाया जा चुका है।

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