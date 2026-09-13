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  • 16 राज्यों से जुड़े तार और 72 फर्जी खाते... 5600 करोड़ के साइबर घोटाले में कानपुर से 2 गिरफ्तार

16 राज्यों से जुड़े तार और 72 फर्जी खाते... 5600 करोड़ के साइबर घोटाले में कानपुर से 2 गिरफ्तार

Edited By Anil Kapoor,Updated: 13 Sep, 2026 08:40 AM

kanpur news 5600 crore cyber fraud gang members arrested

उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने निवेश के नाम पर कारपोरेट एवं फर्जी फर्मो के खातों के जरिए देश भर में 5600 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी करने वाले अंतररज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने...

Kanpur News: उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने निवेश के नाम पर कारपोरेट एवं फर्जी फर्मो के खातों के जरिए देश भर में 5600 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी करने वाले अंतररज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने पत्रकारों को बताया कि शाहजेव वारिस (24) और सलमान (31) को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 65 लाख 26 हजार रुपए की नगदी बरामद की।

आरोपियों के पास 72 संदिग्ध खातों के नंबर मिले हैं जिनके जरिए ये देश भर में साइबर ठगी को अंजाम देते थे दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश ,राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और हरियाणा आदि राज्यो से गिरोह के खिलाप एनसीआरपी पोटर्ल पर करीब 86 शिकायतें दर्ज हैं।

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उन्होंने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने स्वीकार किया है कि गिरोह निवेश के नाम पर अधिक लाभ अर्जित करने का लालच देकर लोगों से विभिन्न फर्मो के नाम पैसा मंगाता था । इस पैसे को विभिन्न गेमिंग प्लेटफार्मो के जरिए अलग अलग खातों में घुमाया जाता था जिससे पुलिस उन तक न पहुंच सके।

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अब तक की जांच में कानपुर नगर की 14 बैंकों में 72 खातों से 5600 करोड़ रुपए के वित्तीय लेनदेन का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ में सामने आए 6-7 लोगों की तलाश में पुलिस जुट गई है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों की पुलिस से संपर्क स्थापित कर गिरोह के नेटवर्क के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

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