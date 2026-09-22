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  • Instagram पर हुआ प्यार और टूट गया हंसता-खेलता परिवार, 3 बच्चों की मां ने सहेली के लिए छोड़ा घर... पुलिस भी रह गई हैरान

Instagram पर हुआ प्यार और टूट गया हंसता-खेलता परिवार, 3 बच्चों की मां ने सहेली के लिए छोड़ा घर... पुलिस भी रह गई हैरान

Edited By Anil Kapoor,Updated: 22 Sep, 2026 09:10 AM

kanpur news mother of three falls in love with a female friend from instagram

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला और रिश्तों को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां महाराजपुर क्षेत्र की रहने वाली 3 बच्चों की मां इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद अपनी 25 वर्षीय महिला मित्र के साथ रहने के लिए अपना...

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला और रिश्तों को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां महाराजपुर क्षेत्र की रहने वाली 3 बच्चों की मां इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद अपनी 25 वर्षीय महिला मित्र के साथ रहने के लिए अपना हंसता-खेलता परिवार छोड़कर चली गई। पुलिस ने जब महिला को बरामद कर उसके परिजनों और बिलखते बच्चों से मिलवाया, तो उसने साफ शब्दों में कह दिया कि उसे अब बच्चों से कोई ममता नहीं है। इसके बाद कानूनी मजबूरियों के चलते पुलिस को महिला को उसकी मर्जी से जाने की इजाजत देनी पड़ी।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र के एक संभ्रांत परिवार का है। जानकारी के अनुसार, करीब एक साल पहले महिला की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करने वाली एक युवती से पहचान हुई थी। धीरे-धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। महिला अपने पति और 3 मासूम बच्चों को नजरअंदाज कर दिन-रात अपनी सहेली से फोन पर बातें करने लगी। बीते 6 सितंबर को महिला अचानक अपने पति और बच्चों को छोड़कर दिल्ली अपनी सहेली के पास भाग गई।

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पत्नी के अचानक गायब होने से परेशान पति ने महाराजपुर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जब सर्विलांस की मदद से मोबाइल लोकेशन ट्रेस की, तो दिल्ली का सुराग मिला। पुलिस टीम ने दबिश देकर महिला और उसकी सहेली को बरामद किया और दोनों को थाने ले आई।

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थाने में जब एसीपी आशुतोष सिंह ने महिला से पूछताछ की, तो उसने बेझिझक स्वीकार किया कि वह अपनी सहेली से प्यार करती है और उसी के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। इस दौरान थाने में महिला का पति, बूढ़े माता-पिता और तीनों मासूम बच्चे भी पहुंचे। बच्चों ने रो-रोकर मां से घर वापस लौटने की मिन्नतें कीं, लेकिन महिला का दिल नहीं पसीजा। उसने दोटूक कह दिया कि उसे बच्चों से कोई लगाव नहीं है और वे अपने पिता के साथ ही रहें।

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मामले के कानूनी पहलू को देखते हुए पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और बालिगों को अपनी मर्जी से जीवन साथी या पार्टनर चुनने के अधिकार का हवाला देते हुए पुलिस ने महिला को उसकी सहेली के साथ जाने की अनुमति दे दी।

हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही बालिग होने के नाते महिला अपनी मर्जी से रहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन 'हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट' की धारा 20 के तहत तीनों बच्चों को अपनी मां से भरण-पोषण और परवरिश पाने का पूरा कानूनी हक है। यदि बच्चे या उनका पिता अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, तो महिला को कानूनी रूप से बच्चों के खर्चे का भुगतान करना ही पड़ेगा।

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