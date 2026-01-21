'राजभवन' अब कहलायेगा 'जन भवन', UP में राज्यपाल के आधिकारिक आवास का बदला जाएगा नाम, केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया फैसला

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर ‘जन भवन' कर दिया गया है। जिसे पहले ‘राज भवन' के नाम से जाना जाता था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के कार्यालय से बुधवार को जारी एक बयान से यह जानकारी मिली। बयान में कहा गया है कि गृह मंत्रालय, भारत...

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर ‘जन भवन' कर दिया गया है। जिसे पहले ‘राज भवन' के नाम से जाना जाता था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के कार्यालय से बुधवार को जारी एक बयान से यह जानकारी मिली। बयान में कहा गया है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली द्वारा राज्यपाल के आधिकारिक आवासों के नामकरण के मानकीकरण के संबंध में निर्गत निर्देशों के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक आवास का नाम परिवर्तित किया गया है।



इसमें कहा गया है कि पूर्व में ‘राज भवन' के नाम से ज्ञात राज्यपाल के आधिकारिक आवास को अब ‘जन भवन' नाम दिया गया है। उक्त निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का आधिकारिक आवास तत्काल प्रभाव से समस्त शासकीय एवं वैधानिक प्रयोजनों के लिए ‘जन भवन' के नाम से अभिहित एवं संबोधित किया जाएगा।

