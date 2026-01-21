Main Menu

  • 'राजभवन' अब कहलायेगा 'जन भवन', UP में राज्यपाल के आधिकारिक आवास का बदला जाएगा नाम, केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया फैसला

Edited By Purnima Singh,Updated: 21 Jan, 2026 04:14 PM

the name of raj bhavan of up was changed to jan bhavan

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर ‘जन भवन' कर दिया गया है। जिसे पहले ‘राज भवन' के नाम से जाना जाता था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के कार्यालय से बुधवार को जारी एक बयान से यह जानकारी मिली। बयान में कहा गया है कि गृह मंत्रालय, भारत...

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर ‘जन भवन' कर दिया गया है। जिसे पहले ‘राज भवन' के नाम से जाना जाता था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के कार्यालय से बुधवार को जारी एक बयान से यह जानकारी मिली। बयान में कहा गया है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली द्वारा राज्यपाल के आधिकारिक आवासों के नामकरण के मानकीकरण के संबंध में निर्गत निर्देशों के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक आवास का नाम परिवर्तित किया गया है। 

इसमें कहा गया है कि पूर्व में ‘राज भवन' के नाम से ज्ञात राज्यपाल के आधिकारिक आवास को अब ‘जन भवन' नाम दिया गया है। उक्त निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का आधिकारिक आवास तत्काल प्रभाव से समस्त शासकीय एवं वैधानिक प्रयोजनों के लिए ‘जन भवन' के नाम से अभिहित एवं संबोधित किया जाएगा। 

यह भी पढ़ें : जिम में यौन शोषण और धर्मांतरण का खेल! ट्रेनर ने लड़कियों को फंसाया, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, चार गिरफ्तार 

मिर्जापुर : उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में जिम में आने वाली महिलाओं से दोस्ती करने और उन्हें धर्म बदलने के लिए उकसाने के अलावा उन्हें परेशान करने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है और दो अन्य को हिरासत में लिया है। मंगलवार देर रात जारी एक प्रेस नोट में, पुलिस ने कहा कि देहात कोतवाली पुलिस स्टेशन में दो महिलाओं से दो अलग-अलग शिकायतें मिलीं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने पहले उनसे दोस्ती की और बाद में उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रभावित करने की कोशिश की, साथ ही उन्हें परेशान भी किया ... पढ़ें पूरी खबर .... 
 

