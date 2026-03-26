बहराइच में CM Yogi का बड़ा ऐलान, 500 लोगों का पुनर्वास, करोड़ों की सौगात के साथ 'भरतपुर' नाम से बसाई नई कॉलोनी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बहराइच जिले के मिहिपुरवा क्षेत्र में लगभग 500 आपदा प्रभावित लोगों के लिए आयोजित पुनर्वास कार्यक्रम के दौरान नयी कॉलोनी का नाम "भरतपुर" रखने का सुझाव दिया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री...

बहराइच : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बहराइच जिले के मिहिपुरवा क्षेत्र में लगभग 500 आपदा प्रभावित लोगों के लिए आयोजित पुनर्वास कार्यक्रम के दौरान नयी कॉलोनी का नाम "भरतपुर" रखने का सुझाव दिया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "राम नवमी से पहले अयोध्या पर भरत का शासन था। राम नवमी से ठीक पहले इन ग्रामीणों को पुनर्वास का उपहार मिला है। यह नाम भगवान राम और भारत के आदर्श भाईचारे का प्रतीक होगा और विस्थापित परिवारों के बीच सामाजिक सौहार्द को मजबूत करेगा।"



कार्यक्रम सेमरहना ग्राम पंचायत के अंतर्गत मिहिपुरवा तहसील में आयोजित किया गया था, जिसमें सारयू नदी के किनारे बार-बार होने वाली आपदाओं और सुरक्षा जोखिमों के कारण भर्तापुर गांव से विस्थापित परिवारों का पुनर्वास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने नदी के कारण होने वाली घटनाओं और वन्यजीवों से उत्पन्न खतरों का आकलन करने के बाद प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, "सरकार 'सेवा और संवेदनशीलता का नया पुल' बनाने और विस्थापित परिवारों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने पर काम कर रही है। इन पहले उपेक्षित परिवारों के लिए सुरक्षित आवास, बुनियादी सुविधाएं और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।"

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उन्होंने बताया कि पुनर्वास योजना के तहत नयी कॉलोनी में पक्के मकान, शौचालय, पीने का पानी, बिजली, सड़कें, एलईडी लाइटिंग, आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, राशन की दुकाने और पार्क होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक परिवार को वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। उन्होंने कहा, "इन पुनर्वासित परिवारों में से प्रत्येक को 17.70 लाख रुपये और उनकी संपत्ति के लिए 3.55 लाख रुपये दिए गए हैं। इस योजना के लिए सरकार ने कुल 21.55 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं।"

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उन्होंने कहा, "माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और प्रेरणा के तहत यह डबल-इंजन सरकार सेवा और करुणा की भावना से काम कर रही है। बिना भेदभाव के योजनाएं लागू की जा रही हैं और जाति, धर्म या समुदाय की परवाह किए बिना सभी पात्र लोगों को इनका लाभ मिल रहा है।" मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा, "जो आज 'पीडीए' की बात करते हैं, उन्होंने माफिया के लिए राज्य को लूट लिया, लेकिन इन वंचित परिवारों की कभी परवाह नहीं की।" उन्होंने कहा, "इन 500 लोगों में यादव, मौर्य, कुशवाहा, थारू जनजाति, दलित सभी वर्ग के लोग शामिल हैं, लेकिन हमने कभी उन्हें जाति के नजरिए से नहीं देखा।"