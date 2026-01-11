Main Menu

राजनीतिक दबाव के बीच पुलिस को सफलता: लापता हिमांशु को सकुशल किया बरामद, परिजनों में खुशी की लहर

Edited By Ramkesh,Updated: 11 Jan, 2026 01:29 PM

अम्बेडकरनगर (कार्तिकेय द्विवेदी): अम्बेडकरनगर जिले में पिछले 50 दिनों से लापता चल रहे 12 वर्षीय बालक हिमांशु विश्वकर्मा को पुलिस ने आखिरकार गाजियाबाद से सकुशल बरामद कर लिया है। बालक की बरामदगी के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इस मामले को लेकर पुलिस पर लगातार भारी दबाव बना हुआ था।

आलापुर थाना क्षेत्र के निवासी हिमांशु विश्वकर्मा बीते 21 नवंबर 2025 को घर से बाजार दवा लेने गया था, लेकिन इसके बाद वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। काफी तलाश के बावजूद जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजन न्याय की गुहार लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और अम्बेडकर प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए थे। परिजनों ने अपने बच्चे की बरामदगी के लिए दो बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बावजूद पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। मामला धीरे-धीरे तूल पकड़ता चला गया और राजनीतिक रंग भी ले लिया।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने धरने में शामिल होकर सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। विपक्षी दलों ने मामले को संदिग्ध बताते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस पर जबरदस्त दबाव बन गया था।

अब पुलिस ने गाजियाबाद से बालक को सकुशल बरामद कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में हिमांशु ने बताया कि वह घरेलू कारणों के चलते घर से चला गया था। पुलिस बालक से आगे की पूछताछ कर रही है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। बालक की सकुशल बरामदगी से जहां परिजनों में खुशी की लहर है, वहीं लंबे समय से आलोचनाओं का सामना कर रही पुलिस को भी बड़ी राहत मिली है।


 

