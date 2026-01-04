Main Menu

भाजपाई 'डबल इंजन' के उत्तर प्रदेश में जहरीले सिरप से लोगों की हो रही मौत- भाजपा सरकार पर अखिलेश ने बोला करारा हमला

Edited By Ramkesh,Updated: 04 Jan, 2026 06:02 PM

people are dying from toxic syrup in the bjp s double engine uttar pradesh

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों और केंद्र की 'डबल इंजन' की सरकारों की जमकर आलोचना करते हुए रविवार को कहा कि भाजपा को आंख बंद करके समर्थन व वोट देने वाले अगर रत्ती भर चेतना रखते हों...

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों और केंद्र की 'डबल इंजन' की सरकारों की जमकर आलोचना करते हुए रविवार को कहा कि भाजपा को आंख बंद करके समर्थन व वोट देने वाले अगर रत्ती भर चेतना रखते हों तो खुद से सवाल करें। सपा प्रमुख यादव ने 'एक्स' पर एक लंबे पोस्ट में नसीहत भरे अंदाज में लोगों से कहा कि भाजपा को आंख बंद करके समर्थन व वोट देने वाले अगर रत्ती भर भी देश प्रेम, संवेदना, शर्म, मानवता, विवेक, ज्ञान और चेतना रखते हों तो उनके पोस्ट को पढ़कर ख़ुद से सवाल करें और अपनी बहन, बेटियों, परिवार की ओर देखने के बाद आइने में अपनी आंखों से आंखें मिलाएं! उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा, “भाजपाई 'डबल इंजन' के उत्तराखंड में लोग ‘उत्तराखंड की बेटी' के लिए सड़कों पर न्याय मांग रहे हैं। भाजपाई 'डबल इंजन' के उत्तर प्रदेश में जहरीले सिरप से लोगों की मौत हो रही है।

मध्यप्रदेश में बाबासाहेब की तस्वीरें जलाई जा रही हैं सरकार मौन है
यादव ने इसी तरह के अन्य मामलों का सिलसिलेवार उल्लेख करते हुए दावा किया, “भाजपाई डबल इंजन के उत्तर प्रदेश में जीएसटी अधिकारी के घर से करोड़ों रुपये नकद निकल रहे हैं और सरकार नोटबंदी से कालेधन के खात्मे और जीएसटी से ईमानदार टैक्स सिस्टम(कर प्रणाली) आने की दुहाई दे रही है।” उन्होंने कहा, “भाजपाई डबल इंजन के मध्यप्रदेश में जहरीले पानी से लोग मारे जा रहे हैं। भाजपाई डबल इंजन के मध्यप्रदेश में बाबासाहेब की तस्वीरें जलाई जा रही हैं, दलितों पर अत्याचार की हदें पार करी जा रही हैं।” यादव ने कहा, “भाजपाई डबल इंजन की दिल्ली में लोग एक-एक सांस के लिए तरस रहे हैं। भाजपाई डबल इंजन के राजस्थान में किसान घातक फैक्टरियों की बाउंड्रीवाल ट्रैक्टर से तोड़ रहे हैं।

उत्तराखंड में नफरती एजेंडा चलाने वालों द्वारा हत्या कर दी
सपा प्रमुख ने देश के अन्य राज्यों की चर्चा करते हुए कहा, “भाजपाई डबल इंजन के गुजरात-हरियाणा में आम जनता अरावली को बचाने के लिए अवैध खनन माफियाओं और जमीन पर गिद्ध निगाह लगाए भाजपाइयों के विरुद्ध केवल न्यायालय के सहारे हैं। भाजपाई डबल इंजन के त्रिपुरा के सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान के बेटे की, भाजपाई डबल इंजन के उत्तराखंड में नफरती एजेंडा चलाने वालों द्वारा हत्या कर दी गई।” उन्होंने असम में सांप्रदायिकता बढ़ने का आरोप लगाते हुए कहा, “भाजपाई डबल इंजन के असम में सांप्रदायिक भेदभाव की हर हद पार कर दी गई है। भाजपाई डबल इंजन के महाराष्ट्र में लोगों को न चुनाव लड़ने दिया जा रहा है, न वोट देने दिया जा रहा है। लोगों को धमकी देकर चुनाव से हटाया जा रहा है और सभी निर्विरोध चुने जानेवाले भाजपा से ही संबंधित हैं, ये कैसा इत्तफाक है।

शराबबंदी के बावजूद सीमांत थानों के महाभ्रष्टाचार
यादव ने छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यकों के कथित उत्पीड़न को लेकर कहा, “भाजपाई डबल इंजन के छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यकों के त्योहार पर हमले हो रहे हैं और आदिवासियों के जल, जंगल, ज़मीन बेरहमी से लूटे जा रहे हैं। भाजपाई डबल इंजन के ओडिशा में अल्पसंख्यकों के त्योहार पर गरीब पटरीवालों को धमकाया जा रहा है।” उन्होंने बिहार का उल्लेख करते हुए कहा, “भाजपाई सवा इंजन के बिहार में शराबबंदी के बावजूद सीमांत थानों के महाभ्रष्टाचार से अवैध शराब धड्डले से बिक रही है। और बिहार की बहन-बेटियों के बारे में अपशब्द कहनेवाले डबल इंजन के उत्तराखंड के खिलाफ कोई इंजन नहीं बोल रहा है।

सामाजिक वातावरण व साम्प्रदायिक उन्माद बढ़ा रही बीजेपी 
 यादव ने तंज कसते हुए कहा, “कुछ और न समझ आए तो लोग हर काम में हो रहे महाघोटाले, भ्रष्टाचार, अपने घटते काम-कारोबार, व्यापार, दुकानदारी; अपने घरों के बेरोज़गारों की हताशा, आसपास के जहरीले पर्यावरण व नफरती-हिंसक सामाजिक वातावरण व साम्प्रदायिक उन्माद; महिलाओं और पीडीए समाज के ख़िलाफ़ बेतहाशा हो रहे अत्याचारों; संघर्षरत किसान-मज़दूरों, ग़रीबों के बारे में भी सोचें और फिर भाजपा को दिये जा रहे अपने समर्थन और वोट के बारे में भी।” सपा प्रमुख ने भाजपा का समर्थन करने वाले लोगों से कहा, “और एक बार सांप्रदायिकता का चश्मा उतारकर अपने घर-परिवार के भविष्य के बारे में भी… और दुनिया में भारत की बिगड़ती छवि और उससे होने वाली निवेश की हानि और विदेशों में देश की घटनाओं की प्रतिक्रिया, अपमान व देश से बाहर जाने की धमकी झेल रहे अपने भारतीय भाई-बहनों के बारे में भी सोचें। और कुछ नहीं कहना है।

