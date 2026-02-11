अंखिया निकाल लेब…”पार्सल अधीक्षक ने RPF जवान को दी धमकी, 1 मिनेट 46 सेकंड के वायरल वीडियो से रेलवे में मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से रेलवे विभाग की छवि को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। पार्सल कार्यालय में तैनात एक रेलवे अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह RPF के जवान को खुलेआम धमकी देता नजर आ रहा है। पार्सल...

मऊ: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से रेलवे विभाग की छवि को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। पार्सल कार्यालय में तैनात एक रेलवे अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह RPF के जवान को खुलेआम धमकी देता नजर आ रहा है। 1 मिनट 46 सेकंड के वायरल वीडियो से रेलवे में हड़कंप मचा दिया है।



वायरल वीडियो में अधिकारी खुद को “राकेश कुमार सिंह, पार्सल अधीक्षक मऊ” बताते हुए RPF जवान पर खूब भड़का यहां तक वायरल वीडियो में जवान पर अभद्र टिप्पणी भी कर रहा है। "अंखिया निकाल लेब, औकात में रहो" वीडियो में अधिकारी का लहजा बेहद आपत्तिजनक और दबंगई भरा दिखाई दे रहा है, जिससे रेलवे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।



बताया जा रहा है कि यह घटना रेलवे परिसर के अंदर की है, जहां किसी बात को लेकर पार्सल अधीक्षक और RPF जवान के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि अधिकारी ने वर्दीधारी जवान को धमकी दे डाली। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो सामने आने के बाद रेलवे विभाग और RPF महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मामले को लेकर उच्च अधिकारियों तक शिकायत पहुंचने की बात कही जा रही है।



हालांकि, खबर लिखे जाने तक रेलवे प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स ने अधिकारी के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि वायरल वीडियो के आधार पर रेलवे प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है।



