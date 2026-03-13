Main Menu

  मां ने पांच महीने के बेटे को सिर कूंच कर उतारा मौत के घाट, नुकीली ईंट से हत्या कर रसोई में छिपाया शव, चौंका देगी वजह

Edited By Purnima Singh,Updated: 13 Mar, 2026 11:58 AM

mother kills five month old son by crushing his head

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के गंगानगर क्षेत्र के एक गांव में पति से विवाद के बाद एक महिला ने अपने पांच माह के बेटे का कथित तौर पर सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, बुधवार रात सराय ममरेज थाना क्षेत्र...

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के गंगानगर क्षेत्र के एक गांव में पति से विवाद के बाद एक महिला ने अपने पांच माह के बेटे का कथित तौर पर सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, बुधवार रात सराय ममरेज थाना क्षेत्र पिलखनी गांव की निवासी मनोरमा यादव का अपने पति संतोष यादव से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। 

जिसके बाद मनोरमा ने अपने पांच माह के बेटे के सिर पर कथित रूप से फर्श के टुकड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस उपायुक्त (गंगानगर) कुलदीप गुनावत ने बताया कि आरोपी महिला ने बच्चे की हत्या के बाद शव को रसोई में छिपा दिया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल फर्श का टुकड़ा भी बरामद कर लिया है। 

UP में ईंधन की कोई कमी नहीं, रसोई गैस किल्लत की अफवाहों पर ध्यान न दें: CM Yogi 

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और लोग रसोई गैस किल्लत की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर की निर्बाध और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एक बयान के मुताबिक, बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और तेल कंपनियों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में एलपीजी की वर्तमान मांग और आपूर्ति की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की ..... पढ़ें पूरी खबर .... 
 

