  • बरेली-पीलीभीत राजमार्ग पर बड़ा हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, दो मजदूरों की मौत

Edited By Ramkesh,Updated: 08 Jan, 2026 06:10 PM

उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के बीच बरेली-पीलीभीत राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसके कारण दो मजदूरों की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (उत्तर) मुकेश...

बरेली: उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के बीच बरेली-पीलीभीत राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसके कारण दो मजदूरों की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (उत्तर) मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि यह हादसा बृहस्पतिवार सुबह हाफिजगंज थाना क्षेत्र में राजश्री कॉलेज के पास हुआ, जब पीछे से आ रहे एक ट्रक ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। 

ई-रिक्शा में सवार मजदूरों की पहचान सलीम (35) और हाशिम (35) के रूप में हुई है, दोनों नवाबगंज थाना क्षेत्र के रिचोला किफायतुल्ला गांव के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया कि टक्कर के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में ई-रिक्शा में सवार दो अन्य लोग - नसरुद्दीन (36) और रईस अहमद उर्फ मजले (34) गंभीर रूप से घायल हो गए। 

मिश्रा ने बताया कि चारों दिहाड़ी मजदूरी के लिए रिठोरा जा रहे थे। पुलिस ने घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ट्रक को कब्जे में लेकर उसके फरार चालक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस इस दुर्घटना की विस्तृत जांच कर रही है। 

