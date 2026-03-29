कलयुगी बेटों ने बुजुर्ग बाप को उतारा मौत के घाट, जानिए क्यों उठया खौफनाक कदम?

जिले के महेवा घाट थाना क्षेत्र में कथित तौर पर जमीन के बंटवारे को लेकर दो सगे भाइयों ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

कौशांबी: जिले के महेवा घाट थाना क्षेत्र में कथित तौर पर जमीन के बंटवारे को लेकर दो सगे भाइयों ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि अजरौली गांव निवासी नथन सरोज (60) की शनिवार देर शाम खेत से घर लौटते समय उनकी पहली पत्नी के बेटों झुरई और लवलेश ने कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी।



उन्होंने बताया कि वारदात के बाद दोनों ने शव को छिपाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने खेत से बरामद कर लिया। कुमार ने बताया कि नथन सरोज की दो शादियां हुई थीं। पहली पत्नी कलुटिया से झुरई और लवलेश तथा दूसरी पत्नी सावित्री से राहुल नामक एक पुत्र है। उन्होंने कहा, ''झुरई और लवलेश चाहते थे कि उनके पिता अपनी जमीन में राहुल को हिस्सा न दें, लेकिन नथन सरोज ने राहुल को अपनी जमीन का एक-तिहाई हिस्सा दे दिया था। इसी बात को लेकर दोनों नाराज थे और शनिवार शाम कुल्हाड़ी से वार कर पिता की हत्या कर दी।



पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नथन की दूसरी पत्नी के बेटे राहुल की तहरीर पर झुरई और लवलेश के खिलाफ मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले में विधिक कार्रवाई जारी है।