  • प्रशासन की चेतावनी बेअसर! प्रयागराज में बेखौफ जारी अवैध बालू खनन, ग्रामीणों को धमकी

Edited By Purnima Singh,Updated: 22 Dec, 2025 04:37 PM

illegal sand mining continues unabated in prayagraj

प्रशासन से शिकायत के बाद भी बेधड़क होकर के खनन माफियाओं द्वारा बालू निकाला जा रहा है। थाना कौंधियारा जनपद प्रयागराज के जारी पुलिस चौकी के अंतर्गत खूझी ग्राम सभा के लोगों द्वारा बताया गया कि प्रशासन के चेतावनी के बाद भी बालू ट्रैक्टरों से निरंतर भेजा...

प्रयागराज : प्रशासन से शिकायत के बाद भी बेधड़क होकर के खनन माफियाओं द्वारा बालू निकाला जा रहा है। थाना कौंधियारा जनपद प्रयागराज के जारी पुलिस चौकी के अंतर्गत खूझी ग्राम सभा के लोगों द्वारा बताया गया कि प्रशासन के चेतावनी के बाद भी बालू ट्रैक्टरों से निरंतर भेजा जा रहा है। वहीं ग्राम सभा में ग्राम सभा की सड़कों को ओवरलोड ट्रैक्टरों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है व रोपाई किए हुए खेतों पर ट्रैक्टर से रौंद दिया गया है। 

जिसको लेकर के ग्राम सभा के लोगों ने एतराज जताया तो बालू खनन माफिया नचाई उर्फ राजमन निषाद व कमलेश निषाद मोहन निषाद ननकऊ निषाद व चार पांच लोगो द्वारा जो इन लोगो के परिवार के द्वारा धमकी दिया गया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दिए।  कई बार शिकायत के बाद भी बालू निरंतर निकाला जा रहा है।

 

