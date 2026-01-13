Main Menu

  • मंदिर के पास पशुओं के अवशेष मिलने पर हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन, 4 पुलिसकर्मी निलंबित

Edited By Pooja Gill,Updated: 13 Jan, 2026 10:09 AM

hindu organizations protest after animal remains found

कानपुर: यूपी के कानपुर जिले के बिल्हौर इलाके में एक मंदिर के पास प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिलने के मामले में बिल्हौर के थाना प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई जानवरों के अवशेष मिलने के विरोध में स्थानीय लोगों और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किये जाने के बाद की गई है। 

इलाके में बढ़ा तनाव 
पुलिस सूत्रों ने यह मामला सोमवार शाम को सामने आया, जब ग्रामीणों ने बिल्हौर के गढ़नापुर इलाके में एक मंदिर के पास पशुओं के अवशेष, मांस, हड्डियां और खाल देखीं तथा पुलिस को इसकी सूचना दी। अवशेषों का एक वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। उन्होंने बताया कि इसके तुरंत बाद, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अवशेष जानबूझकर धार्मिक स्थल के पास रखे गए थे। 

पुलिसकर्मियों पर भी मिलीभगत का आरोप  
सूत्रों के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने शाकिर और एक अन्य स्थानीय निवासी रहमान पर गोहत्या में शामिल होने का आरोप लगाया और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने स्थानीय पुलिसकर्मियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि मौके पर निरीक्षण और शुरुआती जांच के बाद संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने बिल्हौर के थाना प्रभारी अशोक कुमार सरोज, चौकी प्रभारी प्रेमवीर सिंह, बीट अधिकारी आफताब आलम और हेड कांस्टेबल दिलीप गंगवार को कर्तव्य के प्रति लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया। 

'लापरवाही के लिए सख्त कार्रवाई की गई'
कुमार ने कहा, ‘‘लापरवाही के लिए सख्त कार्रवाई की गई है। एक शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और जांच बढ़ने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।'' उन्होंने बताया कि आरोपी अभी फरार हैं और उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस की कई टीम बनाई गई है। मौजूदा तनाव को देखते हुए इलाके में प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी के जवानों को तैनात किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसकी पहचान की परवाह किए बिना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर शेड को किया सील
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला कि जानवरों के अवशेषों को कब्रिस्तान की चारदीवारी से सटे एक खेत में टिन के बाड़े के अंदर छुपाया गया था। उन्होंने बताया कि पता चला है कि यह खेत स्थानीय निवासी शाकिर का है। जानवरों के अवशेष पास के एक शेड में भी मिले, जो कथित तौर पर शाकिर का ही है। अवशेषों का पोस्टमार्टम करने के लिए पशु चिकित्सकों को बुलाया गया, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर शेड को सील कर दिया गया।   

