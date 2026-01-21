बहन से अफेयर का खूनी बदला! दोस्त ने बहाने से बुलाकर चापड़ से काट डाला, किए 14 वार, रूह कंपा देगी निर्मम हत्याकांड की पूरी कहानी

Main Menu

Edited By Purnima Singh,Updated: 21 Jan, 2026 11:58 AM

friend murdered man for having affair with sister

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। जिले के नरैनी कोतवाली क्षेत्र के जमवारा गांव में 17 जनवरी को नदी किनारे एक युवक का शव खून से लथपथ हालत में मिला। मृतक के सिर और गले पर गंभीर चोट के निशान थे, जिससे साफ हुआ...

बांदा : उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। जिले के नरैनी कोतवाली क्षेत्र के जमवारा गांव में 17 जनवरी को नदी किनारे एक युवक का शव खून से लथपथ हालत में मिला। मृतक के सिर और गले पर गंभीर चोट के निशान थे, जिससे साफ हुआ कि उसे बेरहमी से मारा गया है।

पुलिस को शव की पेंट पर लगे लोगो से मिला अहम सुराग 
घटना की सूचना मिलते ही नरैनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की शिनाख्त न होने पर पुलिस ने आसपास के थानों और जिलों में सूचना भेजी। इस दौरान मृतक की पेंट पर लगे टेलर के लोगो से पुलिस को अहम सुराग मिला। यह लोगो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के एक टेलर का था। 

पुलिस ने यूं की मृतक युवक की पहचान 
पुलिस ने टेलर की दुकान और बिल-बुक के आधार पर मृतक की पहचान पन्ना, मध्य प्रदेश के रहने वाले तौहीद हसन के रूप में की। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और सर्विलांस के आधार पर तौहीद के दो दोस्तों राशिद खान और आनंद कुमार को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली।

चापड़ से 14 वार कर हत्या
आरोपियों ने बताया कि तौहीद की राशिद की बहन के साथ प्रेम संबंध थे। इसी बात से नाराज होकर राशिद ने आनंद कुमार के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। दोनों ने तौहीद को बहाने से जमवारा गांव बुलाया और जंगल में ले जाकर चापड़ से लगभग 14 बार वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को नदी किनारे फेंककर आरोपी मध्य प्रदेश की ओर फरार हो गए।

एसपी पलाश बंसल ने बताया कि मामले की जांच के लिए तीन टीमें बनाई गई थीं। थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में हत्या का खुलासा हुआ और हत्या में प्रयुक्त चापड़ भी बरामद किया गया। आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।

