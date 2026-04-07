सास और बहू को अकेला पाकर घर में घुसे 5 दरिंदे, अश्लील हरकत की; शोर मचाने पर की मारपीट

भदोही: यूपी के भदोही जिले में पुरानी रंजिश के कारण घर में घुसकर सास और नवविवाहित बहू पर हमला करने तथा बहू के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में एक परिवार के पांच लोगों...

भदोही: यूपी के भदोही जिले में पुरानी रंजिश के कारण घर में घुसकर सास और नवविवाहित बहू पर हमला करने तथा बहू के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में एक परिवार के पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से मंगलवार को बताया कि जिले के ऊंज थाना क्षेत्र के मीना बाजार इलाके में गत बृहस्पतिवार की शाम धनेश कुमार नामक व्यक्ति की पत्नी सावित्री, बेटा अनुज, बेटियां आराधना, कंचन और आरती पुरानी रंजिश को लेकर अपने रिश्तेदार रमेश चंद्र बिंद के घर में घुस गईं और वहां मौजूद बिंद की पत्नी इसरावती देवी और नव विवाहित बहू पुष्पा के साथ मारपीट की।

बहू की साड़ी खींचकर की अश्लील हरकत

सूत्रों ने बताया कि पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी अनुज ने बहू पुष्पा की साड़ी खींचकर उसके साथ अश्लील हरकत भी की। उन्होंने बताया कि शोर सुनकर पड़ोस की कुछ महिलाओं ने आकर सास और बहू को बचाया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि वे इस मामले की शिकायत लेकर स्थानीय थाने में गए थे लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें बिना कार्रवाई के लौटा दिया।

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिनव त्यागी ने बताया कि पीड़ित परिवार ने उनसे मुलाकात करके घटना की जानकारी दी, इसके बाद उन्होंने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये। उन्होंने बताया कि दोनों परिवारों के बीच पुरानी रंजिश है। त्यागी ने बताया कि उनके आदेश के बाद इस मामले में इसरावती देवी की तहरीर पर सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ सोमवार देर शाम मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी फरार हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

