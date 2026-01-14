Main Menu

  • चाइनीज मांझे से कटा डॉक्टर का गला: तड़प तड़पकर मौत, परिजनों में मचा कोहराम

14 Jan, 2026

जौनपुर: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में चीनी मांझे की चपेट में आने स एक चिकित्सक की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना लाइन बाजार थानाक्षेत्र के पचहटिया गांव के पास प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल के सामने हुई। पुलिस अधीक्षक (नगर) आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि केराकत कोतवाली क्षेत्र निवासी डॉ. मोहम्मद शमीर फिजियो थेरेपीस्ट और एक निजी चिकित्सक थे। 

उन्होंने बताया कि डॉ. शमीर बुधवार सुबह मोटरसाइकिल से जौनपुर मुख्यालय किसी चिकित्सक से मिलने आए थे और वापस लौटते समय प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल के पास अचानक सड़क पर फैले चीनी मांझे की चपेट में आ जाने से उनकी गर्दन बुरी तरह कट गई। अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंचे यातायात निरीक्षक सुशील मिश्र ने तत्काल घायल को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनकी मौत हो गई।

क्षेत्राधिकारी (नगर) गोल्डी गुप्ता ने बताया कि पुलिस चीनी मांझे पर पूरी तरह रोक लगाना का प्रयास कर रही है लेकिन ऑनलाइन बिक्री की वजह से रोक लगाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 
 

