तलाक की अटकलों पर लगा विराम! प्रतीक यादव ने Instagram पर शेयर की अपर्णा यादव संग तस्वीर, लिखा- All is Good

लखनऊ: समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का नया इंस्टाग्राम पोस्ट एक बार फिर चर्चा में है। तलाक की अटकलों के बीच प्रतीक यादव ने पत्नी अपर्णा यादव के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा— “All is Good”। इस पोस्ट के सामने आते ही दोनों के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं पर फिलहाल विराम लगता नजर आ रहा है।

दरअसल, प्रतीक यादव ने बीते 8 घंटे के भीतर इंस्टाग्राम पर दो पोस्ट किए हैं, जो अब भी उनके अकाउंट पर मौजूद हैं। इनमें से एक पोस्ट में वह अपर्णा यादव के साथ सहज माहौल में बैठे नजर आ रहे हैं। लंबे समय बाद दोनों की साथ वाली तस्वीर सामने आने से सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है।

गौरतलब है कि 19 जनवरी को प्रतीक यादव द्वारा किया गया एक इंस्टा पोस्ट तलाक के संकेत के तौर पर देखा जा रहा था। उस पोस्ट को अब तक डिलीट नहीं किया गया है, जिससे अटकलों का बाजार और गर्म हो गया था। हालांकि, ताजा पोस्ट में अपर्णा यादव के साथ तस्वीर और “ऑल इज गुड” लिखे जाने के बाद माना जा रहा है कि दोनों के रिश्ते में सब कुछ सामान्य है।

सोशल मीडिया यूजर्स इस पोस्ट को अलग-अलग तरीके से देख रहे हैं। कुछ इसे अफवाहों पर विराम मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे नई चर्चाओं की शुरुआत बता रहे हैं। फिलहाल, प्रतीक यादव के इस इंस्टा पोस्ट ने तलाक की चर्चाओं के बीच एक नया मोड़ जरूर दे दिया है।


 

