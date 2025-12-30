Main Menu

काशी विश्वनाथ धाम में उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब; गंगा घाटों पर दिख रहा महाकुंभ जैसा नजारा

Edited By Pooja Gill,Updated: 30 Dec, 2025 02:02 PM

वाराणसी: धार्मिक नगरी काशी में नववर्ष 2026 के स्वागत के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हैं। विश्वनाथ धाम से लेकर काशी के गंगा घाटों पर होने वाली आरती में महाकुंभ...

वाराणसी: धार्मिक नगरी काशी में नववर्ष 2026 के स्वागत के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हैं। विश्वनाथ धाम से लेकर काशी के गंगा घाटों पर होने वाली आरती में महाकुंभ और देव दीपावली जैसी भीड़ नजर आने लगी है। आरती आयोजकों ने बताया कि इससे पहले महाकुंभ और देव दीपावली पर ही श्रद्धालुओं का महासंगम दिखाई पड़ता था। इस बार नववर्ष के दो दिन पहले से ही भीड़ उमड़ रही है।

नए साल पर बढ़ेगी और भीड़ 
काशी में इन दिनों होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं पहले से ही बुक हो चुकी हैं। ट्रैवल एजेंसियों की गाड़ियां भी तेजी से बुक हो रही हैं। होटल व्यवसाई पी.आर. सिंह ने बताया कि प्रतिदिन एक लाख से ज्यादा लोगों का आवागमन काशी में हो रहा है। गोदौलिया, दशाश्वमेध, चौक, बांस फाटक, भेलूपुर, सोनारपुरा, सिगरा, लहुराबीर समेत कई इलाकों के होटल फुल हैं। गाड़ियां भी काशी से प्रयागराज और अयोध्या के लिए खूब बुक हो रही हैं। लगातार छुट्टियों की वजह से भीड़ और बढ़ने की उम्मीद है।

'काशी को दुनिया का हर व्यक्ति देखना चाहता है'
ओडिशा से काशी घूमने आए पर्यटक शिवाकांत मुरली ने बताया कि काशी को दुनिया का हर व्यक्ति देखना चाहता है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन कर भव्य गंगा आरती देखकर गंगा विहार का आनंद कहीं और नहीं मिलेगा। मुंबई से आईं रश्मि बनर्जी ने बताया कि गोवा से भी अधिक भीड़ काशी के गंगा घाटों पर हो रही है। काशी इन दिनों धार्मिक पर्यटन का केंद्र बिंदु बना हुआ है। लोगों को जाम की समस्या से काफी दिक्कत हो रही है। अर्थशास्त्र विशेषज्ञ एके मिश्र ने बताया कि आज से दो जनवरी तक काशी में सत्तर से अस्सी करोड़ का व्यापार होने का अनुमान है। 

