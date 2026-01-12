राष्ट्रीय युवा दिवस पर बरेली में कैंट बोर्ड की मिनी मैराथन, 1500 धावकों ने दिखाया दमखम, 3 अलग-अलग श्रेणियों में दिया फिटनेस का प्रदर्शन

आज अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड की सीईओ और उनकी टीम की कड़ी मेहनत से आज की मिनी मैराथन को पूरा कर दिखाया। सुबह से ही डॉ जैन सारी तैयारियों का जायज़ा लेती नज़र आईं और अपनी टीम के साथ पूरी 'शिद्दत' से इस मैराथन को सफ़ल करवाने के लिए...

बरेली (जावेद खान) : आज के दौर में गिने चुने अधिकारी ऐसे होते हैं जो जॉइनिंग के वक्त किए वादों को पूरा करें। ऐसी ही एक अधिकारी हैं बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड की सीईओ डॉ तनु जैन जिन्होंने पंजाब केसरी को दिए अपने सबसे पहले इंटरव्यू में जो कुछ भी कहा था उसको साकार कर ज़मीनी स्तर पर पूरा किया। चाहे वो बुज़ोरगों के लिए कहा या बच्चों के लिए कहा वो कर दिखाया। उसी क्रम में आज अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड की सीईओ और उनकी टीम की कड़ी मेहनत से आज की मिनी मैराथन को पूरा कर दिखाया।



ठंड होने के बाद भी प्रतिभागियों में दिखा जोश

सुबह से ही डॉ जैन सारी तैयारियों का जायज़ा लेती नज़र आईं और अपनी टीम के साथ पूरी 'शिद्दत' से इस मैराथन को सफ़ल करवाने के लिए नज़र आई जिसका परिणाम यह था के बरेली कैन्ट या बरेली निवासी हो या फिर स्कूली बच्चे सबने उनका साथ दिया आज ठंड होने के बाद भी प्रतिभागियों में पूरा जोश देखने को मिला।



युवा दिवस के अवसर पर मिनी मैराथन का आयोजन

राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 के अवसर पर बरेली कैंट क्षेत्र स्थित मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में ‘रन फॉर विकसित भारत-2047’ थीम पर भव्य मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में युवाओं के साथ-साथ महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और फिट इंडिया, पर्यावरण संरक्षण एवं राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया।



स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर हुई कार्यक्रम की शुरुआत

मिनी मैराथन को कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, लेफ्टिनेंट जनरल एवं जीओसी डीजी मिश्रा तथा कैंटोनमेंट बोर्ड की मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. तनु जैन ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई।



'बरेली के युवा खेल प्रतिभाओं से परिपूर्ण'

मैराथन को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि बरेली के युवा खेल प्रतिभाओं से परिपूर्ण हैं और आने वाले समय में ओलंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर जिले और प्रदेश का नाम रॉशन करेंगे।



'देश में खिलाड़ियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया'

कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने केंद्र सरकार की ‘खेलो इंडिया’ योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में खेलों और खिलाड़ियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। इससे स्थानीय स्तर के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और आगे बढ़ने का मंच मिल रहा है। वहीं कैंटोनमेंट बोर्ड की सीईओ डॉ. तनु जैन ने बताया कि इस मिनी मैराथन का मुख्य उद्देश्य ‘विकसित भारत-2047’ के संकल्प को आमजन तक पहुंचाना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है।



दौड़ में 13 से 60 वर्ष तक के प्रतिभागियों ने भाग लिया

5 किलोमीटर की इस दौड़ में 13 वर्ष से 60 वर्ष तक के प्रतिभागियों ने भाग लिया। कुल 1500 पंजीकृत धावकों ने तीन अलग-अलग श्रेणियों में अपनी फिटनेस, अनुशासन और जोश का प्रदर्शन किया। मैराथन मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू होकर युगवीणा चौक, पहलवान बाबा मंदिर, बिशप चौक, कारगिल चौक और शहीद चौक से होते हुए पुनः स्टेडियम पर समाप्त हुई। पूरे रूट पर देशभक्ति, ऊर्जा और अनुशासन का प्रभावशाली नजारा देखने को मिला।



आयोजन में सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की बड़ी भागीदारी

इस आयोजन में सेना के जवानों, पुलिसकर्मियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं ने भी बड़ी संख्या में भागीदारी की। बता दें कि प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिसमें प्रथम स्थान पर ₹5000, द्वितीय स्थान पर ₹2500 और तृतीय स्थान पर ₹1500 का पुरस्कार प्रदान किया गया।



