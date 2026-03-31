भाजपा नेता के बेटे से मारपीट… थाने के बाहर बवाल, पुलिस पर ढिलाई के आरोप के बाद एक्शन

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के कस्बे में भाजपा नेता के बेटे के साथ मारपीट की घटना के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। गुस्साए लोगों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया और पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ ढीला रवैया अपनाने का आरोप लगाया।

फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के कस्बे में भाजपा नेता के बेटे के साथ मारपीट की घटना के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। गुस्साए लोगों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया और पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ ढीला रवैया अपनाने का आरोप लगाया।







थाने के बाहर प्रदर्शन, पुलिस पर गंभीर आरोप

घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ने के बावजूद उसे छोड़ दिया, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई।



एसपी का सख्त एक्शन

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कस्बा इंचार्ज राजबहादुर को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच डीएसपी को सौंप दी गई है, ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके।



आरोपियों की तलाश में दबिश

पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। फिलहाल पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।