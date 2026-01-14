अम्बेडकरनगर: आवारा कुत्तों का आतंक, एक दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल

उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरन जिले के जलालपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मंगुरा डिला गांव में आवारा कुत्तों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव में खुलेआम घूम रहे आवारा कुत्तों ने एक ही गांव के एक दर्जन से अधिक लोगों को काटकर घायल कर...

अम्बेडकरनगर ( कार्तिकेय द्विवेदी): उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरन जिले के जलालपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मंगुरा डिला गांव में आवारा कुत्तों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव में खुलेआम घूम रहे आवारा कुत्तों ने एक ही गांव के एक दर्जन से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया है। कुत्तों के अचानक हमलों से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में खासा भय व्याप्त है, जिसके चलते लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं।



घायलों का सीएचसी नागपुर में चल रहा इलाज

जानकारी के अनुसार, कुत्तों के हमले में घायल हुए ग्रामीणों को इलाज के लिए नजदीकी सीएचसी नागपुर में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का उपचार जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में एक पागल आवारा कुत्ते ने अचानक लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए।



घटना से नाराज लोगों ने पागल कुत्ते को पीट- पीटकर मार डाला

ग्रामीणों ने बताया कि लगातार हो रहे हमलों से आक्रोशित होकर लोगों ने उस पागल कुत्ते को पकड़कर पीट-पीटकर मार डाला। हालांकि गांव में अभी भी कई अन्य आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, जिससे भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने या हटाने के लिए प्रशासन की ओर से कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है।



आवारा कुत्तों को पकड़वाने की मांग

घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द आवारा कुत्तों को पकड़वाया जाए और गांव को सुरक्षित किया जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। वहीं इस मामले पर जिलाधिकारी ने बताया कि जलालपुर के मंगुरा डिला गांव में बच्चों को कुत्ते के काटने की सूचना प्राप्त हुई है। घायल बच्चों को जलालपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर पालिका और ग्राम पंचायत को निर्देश दे दिए गए हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

