  • अम्बेडकर नगर: पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Edited By Ramkesh,Updated: 31 Dec, 2025 07:12 PM

अम्बेडकर नगर ( कार्तिकेय द्विवेदी ): उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज अम्बेडकरनगर  पहुंचे। यहां पर सरकार और जिला प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि परिवार को आर्थिक सहायता के साथ सरकारी नौकरी  देने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जंगलराज चल रहा है। पीड़ितों को न्याय नही मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज मृतक बीएलओ सुशीला वर्मा के परिवार से मुलाकात की।

अजय राय ने सरकार से मृतक परिवार को सरकारी नौकरी और एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एसआईआर के दबाव में अब तक दो दर्जन बीएलओ की मौत हो चुकी है। जिसमे 5-6 बीएलओ दबाव में आकर आत्महत्या कर चुके है।

अजय राय ने टांडा के रसूलपुर मुबारकपुर में मृतक बीएलओ सुशीला वर्मा के परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की। इससे पहले, उन्होंने जिला मुख्यालय पर गायब बेटे की बरामदगी के लिए 40 दिनों से धरने पर बैठे परिजनों से भी मुलाकात की और प्रदेश जंगलराज का आरोप लगाया।

अजय राय ने कहा कि इस सरकार में  पीड़ितों को न्याय नही मिल रहा है,, बेटे की बरामदगी के लिए धरने पर बैठे परिजन दो बार सीएम से मुलाकात कर चुके है,उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। 

