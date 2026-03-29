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ग्रेटर नोएडा में दो मंजिला मकान ढहा, मलबे में दबे लोगों की आशंका

Edited By Ramkesh,Updated: 29 Mar, 2026 07:52 PM

a two story house collapses in greater noida people feared trapped under the ru

जेवर क्षेत्र के नीमका गांव में रविवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां एक दो मंजिला मकान अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है।

ग्रेटर नोएडा: जेवर क्षेत्र के नीमका गांव में रविवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां एक दो मंजिला मकान अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है।

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अचानक गिरा मकान, मची चीख-पुकार
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मकान अचानक तेज आवाज के साथ गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोग घबरा गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई। हादसे के समय मकान के अंदर लोगों के होने की संभावना जताई जा रही है।

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अवैध निर्माण की आशंका
स्थानीय लोगों का कहना है कि मकान का निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं था। प्राथमिक तौर पर अवैध निर्माण को हादसे की वजह माना जा रहा है, हालांकि प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। लोगों ने अपने स्तर पर मलबा हटाकर अंदर फंसे लोगों को निकालने का प्रयास किया।

पुलिस और बचाव टीम मौके पर
सूचना मिलते ही पुलिस और राहत-बचाव टीम मौके पर पहुंच गई। प्रशासन की टीम जेसीबी और अन्य उपकरणों की मदद से मलबा हटाने का काम तेजी से कर रही है। प्रशासन के अनुसार, मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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