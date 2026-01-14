माघ मेले में आग का तांडव! संगम क्षेत्र में कई कैंप जलकर राख, कल्पवासी भागे.... दमकल कर्मियों ने बमुश्किल पाया काबू, कोई जनहानि नहीं

Edited By Purnima Singh,Updated: 14 Jan, 2026 12:47 PM
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किए जा रहे माघ मेला में मंगलवार शाम एक शिविर में ‘शार्ट सर्किट' के कारण आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए दमकलकर्मियों ने समय रहते आग...
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किए जा रहे माघ मेला में मंगलवार शाम एक शिविर में ‘शार्ट सर्किट' के कारण आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए दमकलकर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। माघ मेला के सेक्टर पांच स्थित दमकल केंद्र के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार शाम मेला क्षेत्र अंतर्गत थाना झूंसी, सेक्टर पांच में श्री राम नाम एवं मानव प्रचार संघ के परिसर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई।
उन्होंने बताया कि घटना की सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल के निकट ड्यूटी पर तैनात दो-पहिया दमकल वाहन तत्काल मौके पर पहुंचा और इसके बाद महज दो मिनट में दमकल की कुल छह गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने का कार्य शुरू किया। अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। इस घटना में दो तंबू जलने की सूचना है और किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है।
