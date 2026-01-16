Main Menu

बेनकाब हुआ पति-पत्नी का S#X Racket; चारों तरफ यूज्ड अनयूज्ड आपत्तिजनक सामग्री, नग्न अवस्था में मिले लड़के-लड़कियां

Edited By Pooja Gill,Updated: 16 Jan, 2026 01:27 PM

Varanasi News: यूपी के वाराणसी की आज़ाद नगर कॉलोनी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 5 मंज़िला फ्लैट में पति-पत्नी मिलकर पिछले दो साल से सेक्स रैकेट चला रहे थे...

Varanasi News: यूपी के वाराणसी की आज़ाद नगर कॉलोनी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 5 मंज़िला फ्लैट में पति-पत्नी मिलकर पिछले दो साल से सेक्स रैकेट चला रहे थे। यह फ्लैट कॉलोनी के पॉश इलाके में स्थित है। शुरुआत में किसी को इस अवैध गतिविधि की भनक नहीं लगी, लेकिन फ्लैट में लगातार आने-जाने वाले लोगों को देखकर मोहल्ले के लोगों को शक हुआ। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलने पर पुलिस ने की छापेमारी 
सूचना मिलते ही पुलिस ने फ्लैट में छापेमारी की। अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। कमरे में जगह-जगह इस्तेमाल किए गए और नए कंडोम पड़े थे, साथ ही शराब की बोतलें भी बिखरी हुई थीं। पुलिस को मौके पर एक युवक और युवती आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस ने मौके से सेक्स रैकेट की संचालिका, एक ग्राहक और रैकेट के सहयोगी मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, मुख्य आरोपी और फ्लैट मालिक सैयद समीर सिद्दीकी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस 
पुलिस जांच में सामने आया कि सैयद समीर सिद्दीकी पहले इसी फ्लैट में स्पा सेंटर चलाता था। बाद में उसने स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट शुरू कर दिया। उसकी पत्नी भी इस धंधे में शामिल थी। छापेमारी के दौरान पुलिस को गाज़ीपुर की रहने वाली एक युवती और वाराणसी के विशेश्वरगंज इलाके का एक ग्राहक भी मिला। पुलिस ने बताया कि सैयद समीर सिद्दीकी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।
 

