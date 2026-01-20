श्रद्धालुओं से भरी बस सड़क किनारे अनियंत्रित होकर पलटी, मची चीखपुकार

इलाहाबाद मेला से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस सोमवार देर रात बाराबंकी जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रामनगर थाना क्षेत्र के भैरमपुर चौकी अंतर्गत सरसवा गांव के पास तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे।

बाराबंकी: इलाहाबाद मेला से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस सोमवार देर रात बाराबंकी जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रामनगर थाना क्षेत्र के भैरमपुर चौकी अंतर्गत सरसवा गांव के पास तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे।

राहत बचाव कार्य में जुटे अधिकारी

हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। यात्रियों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। दुर्घटना में कई यात्री घायल हुए हैं, जिनमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। राहत की बात यह रही कि बस पास में स्थित गहरे गड्ढे में गिरने से बच गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को भेजा अस्पताल

सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज अभिनंदन पांडे, उपनिरीक्षक रविंद्र सिंह समेत पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को बस से बाहर निकालकर एंबुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूरतगंज भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है।

चालक के नशे में होने की भी आशंका

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस काफी तेज गति में थी और चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। कुछ यात्रियों ने चालक के नशे में होने की भी आशंका जताई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। चालक की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल घायलों की हालत पर नजर रखी जा रही है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।

