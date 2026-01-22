उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के जिला कारागार में सात ट्रांसजेंडर बंदी प्रारंभिक जांच में एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद जेल प्रशासन सतर्क हो गया है और एहतियातन उन्हें अलग बैरक में रखा गया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी ...

प्रतापगढ़ : उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के जिला कारागार में सात ट्रांसजेंडर बंदी प्रारंभिक जांच में एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद जेल प्रशासन सतर्क हो गया है और एहतियातन उन्हें अलग बैरक में रखा गया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। जिला कारागार अधीक्षक ऋषभ द्विवेदी ने बताया कि मारपीट के एक मामले में कोतवाली नगर पुलिस ने रविवार को 13 ट्रांसजेंडर को जेल भेजा था।



उन्होंने कहा कि इसके बाद मेडिकल कॉलेज की एक टीम ने सभी बंदियों की स्वास्थ्य जांच की और उनके रक्त नमूने एकत्र किए। द्विवेदी ने कहा, “प्रारंभिक जांच में सात ट्रांसजेंडर बंदी एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर उन्हें अलग बैरक में रखा गया है।” उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है और पुष्टि के लिए नए नमूने भी भेजे गए हैं, हालांकि अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है।

