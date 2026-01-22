Main Menu

  • 24 जनवरी को मनाया जाएगा यूपी दिवस, प्रदेशभर में गूंजेगा जन जागरण का स्वर, नुक्कड़ नाटकों के जरिये होगा जनता से सीधा संवाद

22 Jan, 2026

लखनऊ : उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर इस वर्ष 24 जनवरी को राज्य के विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी। बयान के मुताबिक इसका उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और सामाजिक सरोकारों को एक सरल, प्रभावी और संवादात्मक माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाना है। 

चौबीस जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा नामित ‘ए' श्रेणी के नुक्कड़ नाटक दलों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में व्यापक स्तर पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस पर यह सांस्कृतिक पहल न केवल प्रदेश की समृद्ध लोकनाट्य परंपरा को सशक्त करेगी, बल्कि सरकार और जनता के बीच संवाद का सेतु भी बनेगी। नुक्कड़ नाटक जैसे प्रभावी माध्यम के जरिए जनजागरण का यह अभियान उप्र दिवस को एक अर्थपूर्ण, जीवंत और जनभागीदारी से जुड़ा उत्सव बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 

बयान के मुताबिक, प्रदेश के सभी 18 मंडलों के अंतर्गत चयनित जनपदों में यह अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक मंडल में तीन-तीन स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया जाएगा जिससे कुल 54 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे। इन नाटकों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध जागरूकता, जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और नागरिक कर्तव्यों जैसे विषयों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। 

