BJP को बड़ा झटका, 2 बार के पूर्व सांसद ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन

सूत्रों ने बताया कि कश्यप को राज्यसभा का टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उनका नाम सूची में शामिल नहीं किया गया। भाजपा ने बरेली जिले से ही पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री व झारखंड के पूर्व राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की आवंला (बरेली) लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दो बार सांसद रहे धर्मेंद्र कुमार कश्यप मंगलवार को समाजवादी पार्टी (SP) में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री कश्यप ने लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में आधिकारिक रूप से सपा की सदस्यता ली। कश्यप अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से आते हैं।



सूत्रों ने बताया कि कश्यप को राज्यसभा का टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उनका नाम सूची में शामिल नहीं किया गया। भाजपा ने बरेली जिले से ही पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री व झारखंड के पूर्व राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया, जो राज्यसभा में निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। अखिलेश यादव की मौजूदगी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कश्यप ने कहा कि राज्य में खराब कानून-व्यवस्था के कारण लोग भाजपा सरकार से तंग आ चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'बुलडोजर' उनकी अपनी जाति के लोगों पर नहीं चलता, बल्कि गरीबों को निशाना बनाया जाता है। अखिलेश यादव ने कश्यप का सपा में स्वागत करते हुए कहा कि उनके आने से पार्टी मजबूत होगी।



2013 में सपा छोड़कर भाजपा में हुए थे शामिल

उत्तर प्रदेश के लिए भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा के बाद, सात अक्टूबर को कश्यप ने फेसबुक पर समुद्र किनारे सूर्यास्त की एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिस पर 'टाटा बाय-बाय' लिखा था। इसके बाद उनके समाजवादी पार्टी में वापस लौटने की अटकलें लगाई जाने लगी थीं। कश्यप को रुहेलखंड (उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में कश्यप समुदाय के प्रमुख राजनीतिक चेहरों में से एक माना जाता है। वह मई 2013 में सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। वह 2014 तथा 2019 में लोकसभा में आंवला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें आंवला सीट से बहुत कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। उत्तर प्रदेश में अगले साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।