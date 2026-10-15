नौकरी छोड़ राजनीति में उतरीं पूर्व IAS दिव्या मित्तल, लॉन्च की नई पार्टी...2027 का यूपी चुनाव लड़ेंगी

IIT दिल्ली और IIM बेंगलुरु की पूर्व छात्रा और वॉल स्ट्रीट में ट्रेडर रह चुकीं दिव्या मित्तल ने 13 साल के करियर के बाद 30 अगस्त को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 29 सितंबर को राजनीति में आने की घोषणा की थी।

लखनऊ: पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल, जिन्होंने हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ली है, ने गुरुवार को अपनी राजनीतिक पार्टी 'जन नीति भारत' की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह पार्टी 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी।



'X' (ट्विटर) पर एक वीडियो संदेश में, मित्तल ने कहा कि उनकी पार्टी नीति-निर्माण में आम लोगों को केंद्र में रखेगी। साथ ही, यह सुनिश्चित करेगी कि सरकार अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान केवल चुनाव के दिन ही नहीं, बल्कि हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे। पार्टी का नाम और राज्य में होने वाले चुनाव लड़ने के फैसले की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, "अभी राजनीति आप पर शासन करती है, लेकिन 'जन नीति' में आप खुद शासन करेंगे।"



IIT दिल्ली और IIM बेंगलुरु की पूर्व छात्रा और वॉल स्ट्रीट में ट्रेडर रह चुकीं दिव्या मित्तल ने 13 साल के करियर के बाद 30 अगस्त को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 29 सितंबर को राजनीति में आने की घोषणा की थी।