कांग्रेस नेताओं के बयानों के कारण गर्त में जा रही पार्टी: बृजभूषण शरण सिंह

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के अनाप-शनाप बयानों के कारण पार्टी गर्त में जा रही है। यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने आए सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में कांग्रेस...

बलरामपुर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के अनाप-शनाप बयानों के कारण पार्टी गर्त में जा रही है। यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने आए सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के हालिया आपत्तिजनक बयान की ओर संकेत करते हुए कहा, ''कांग्रेस इसीलिए गर्त में जा रही है, क्योंकि इसके नेता अनाप-शनाप बोलते हैं।



कभी मोदी जी के पिता के बारे में बात करेंगे, तो कभी मां के बारे में बोलेंगे।'' उन्होंने कहा, ''इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा पकड़ लेते हैं और उसी को पकड़कर भटकते रहते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस की दुर्गति होती जा रही है।'' सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तमाम प्रयासों के बावजूद पार्टी गर्त में जा रही है। उन्होंने कहा कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस यह मर्यादा भी भूल गई है। सिंह सोमवार को बलरामपुर में आयोजित छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित भी किया।

