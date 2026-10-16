यूपी में भीषण सड़क हादसा: अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 की हालत गंभीर

Edited By Ramanjot,Updated: 16 Oct, 2026 05:37 PM



A-

A+

हादसे में घायल तीन अन्य लोगों को बेहतर उपचार के लिए अलीगढ़ के एक अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही...